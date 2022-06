Un Posto al Sole, stop improvviso: quando tornerà in onda

La nota e amatissima soap opera Un Posto al Sole ha subito uno stop inaspettato dal pubblico, ma dovrebbe tornare a breve al suo posto

Non c’è soap opera made in Italy che abbia più longevità e successo di Un Posto al Sole. La fiction che va in onda quotidianamente ormai dal 1996 è seguita in tutto il paese nell’orario di access prime time su Rai Tre.

Dal lunedì al venerdì, intorno alle ore 20:45, Un Posto al Sole tiene costantemente compagnia ai telespettatori italiani grazie alle fitte e sempre originali trame che si concentrano a Napoli, tra le mura dello storico Palazzo Palladini di Posillipo.

Ieri però un colpo di scena ha lasciato di stucco molti amanti della serie. Un Posto al Sole non è andato in onda di giovedì 9 giugno. Neanche slittando il proprio consueto orario: la programmazione di Rai Tre ha improvvisamente annullato la puntata di Upas.

Un Posto al Sole slittato per via della Diamond League di atletica leggera

In pochi si aspettavano questo cambiamento improvviso. Ieri, nel consueto orario di Un Posto al Sole, l’emittente Rai Tre ha trasmesso un importante evento di atletica leggera, ovvero la quinta tappa di Diamond League.

L’evento sportivo, in diretta da Roma, ha preso il via direttamente alle ore 20, per una durata di due ore precise e continue. Per questo motivo la rete ha scelto di annullare la puntata giornaliera di Un Posto al Sole sorprendendo un po’ tutti.

I fan di Upas sono preoccupati: quando tornerà in onda la loro soap opera preferita? Nessuna paura e nessun pericolo di cancellazione. Già questa sera, venerdì 10 giugno, Un Posto al Sole riprenderà il suo solito posto nel palinsesto Rai.

Chi aveva già ipotizzato una clamorosa bocciatura per la soap opera napoletana può invece mettersi l’anima in pace. Un Posto al Sole riprenderà con le sue trame e gli intrighi tra i vari personaggi proprio questa sera, nella fascia classica di prime time.

Grande curiosità per le storie in ballo in questi giorni. Il portiere Raffaele Giordano, imbeccato dai gruppi camorristi, tradirà il magistrato Nicotra? Come andrà a finire la baby liaison tra Jimmy e Cristina Ferri? E la prima cotta della giovanissima Bianca? Lo scopriremo a partire da oggi.