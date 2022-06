Terremoto Royal Family! Tensione alle stelle dopo il clamoroso rifiuto: c’entra il principe Harry. Ne stanno parlando tutti in Gran Bretagna

Nonostante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta i rapporti all’interno al casato dei Windsor restano davvero tesi. La presenza dei Sussex a Londra non sta riscuotendo il successo sperato.

Doveva essere un momento importante per tutta la Royal Family, giorni da passare all’insegna dell’unione e dell’esaltazione della figura della Regina Elisabetta, la più longeva tra le corone britanniche. Il Giubileo di Platino, invece, si è trasformato all’interno di Buckingham Palace in una lotta senza esclusione di colpi nei confronti dei Sussex, giunti a Londra per presenziare all’evento. Pochi giorni in famiglia e subito il sangue amaro, verrebbe da dire vedendo la reazione del principe Harry, immediatamente ritornato in California con Meghan Markle. Chi sperava in un soggiorno più lungo, magari chiarificatore, è rimasto profondamente deluso e alla fine dovrà ricredersi sulle possibilità di ricucire uno strappo ormai insanabile.

Durante i festeggiamenti i Sussex hanno partecipato soltanto a uno degli eventi ufficiali, ovvero il servizio di ringraziamento nella Cattedrale di St. Paul. I due sono rimasti ben in disparte rispetto a William e Kate e non hanno avuto interazioni. Come hanno scritto sul The Sun: “Le coppie non si sono fatte alcun cenno e non si sono mai guardate negli occhi“.

Inoltre, come riferito in queste ore da Page Six, William e Kate non hanno accettato di partecipare alla prima festa di compleanno della nipote Lilibet Diana, la secondogenita di Harry e Meghan.

Royal Family, Harry è furioso con i parenti: il Giubileo di Platino è stato un disastro!

A spiegarne il motivo è stata l’esperte reale Angela Levin. La giornalista, che ha realizzato la biografia del principe Harry, ha fatto sapere che il principe è profondamente deluso e furioso per come sono andate le cose in Inghilterra.

“Credo che sia rimasto turbato dal fatto che sia stato largamente ignorato. Ritiene ancora che gli siano dovute delle scuse. Ma è lui che dovrebbe scusarsi. Durante l’intervista a Oprah ha detto che Carlo e William erano in trappola, ha detto di essere stato tagliato fuori da suo padre. Non puoi andare in giro a fare lo sgarbato con le persone e aspettarti che ti aprano di nuovo il loro cuore“.

Poi sulla mancata presenza alla festa della figlia, la Levin ha aggiunto: “Si dice che Harry e Meghan abbiano invitato Kate, William e i bambini al compleanno di Lilibet Diana. Tuttavia, non avevano calcolato che i duchi di Cambridge sarebbero stati in Galles la mattina e sarebbero tornati per prepararsi al concerto del Giubileo nel pomeriggio, quindi è saltato tutto”.