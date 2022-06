Stranger Things, incredibile decisione per la quinta stagione: è la prima volta in assoluto. I fan sono già divisi all’idea

I fratelli Duffer, ideatori della fantastica serie, hanno spiegato il motivo della loro scelta, legata ad una semplice logica di crescita degli attori coinvolti.

L’astinenza era lungo, l’attesa è finalmente terminata. Stranger Things ha fatto il suo ritorno in grande stile su Netflix. La serie ideata e prodotta dai “Duffer Brothers” ha visto uscire la quarta stagione proprio in queste settimane e attende la pubblicazione degli ultimi due episodi il 1° luglio. Tutto è stato rallentato dalla pandemia di Covid-19, visto che inizialmente il quarto capitolo era atteso per il 2020. Il blocco completo alle riprese ha portato ad uno slittamento di due anni e ora i fan possono gioire. Ci sarà infatti anche una quinta stagione, che è già in lavorazione e arriverà il prossimo anno. Come assicurato dagli esperti di TVLine sarà con certezza l’ultima e porterà alla conclusione del cerchio. Il format fantasy, ambientato negli anni ’80, ha risvegliato l’interesse per il genere di almeno due generazioni: i teenager di oggi e quelli che lo erano all’epoca. Dai giochi con le carte “Magic” a “Dungeons and Dragon“, un vero cult di quel periodo. Il tutto impreziosito dalle grandi performance di attrici del calibro di Winona Ryder.

Stranger Things, incredibile decisione per la quinta stagione: ci sarà un salto temporale

Quello che sorprenderà della quinta e ultima stagione di Stranger Things è la trama. Il plot dovrebbe essere infatti modificato, secondo i piani originari, da Matt e Ross Duffer. “Impariamo ogni volta molto lavorando con i nuovi attori e con i vecchi, con cui abbiamo avuto a che fare a lungo nel corso nella stagione 4. Quindi sono sicuro che qualcosa cambierà in base a questo”, ha spiegato Matt Duffer al sito statunitense TVLine, aggiungendo che il finale sarà “una cosa difficile e stressante”, proprio per non deludere i tantissimi spettatori. C’è però un aspetto su cui hanno deciso di intervenire, ovvero il salto temporale con cui inizierà la prossima stagione. Questo è dovuto alla velocità con cui stanno crescendo i protagonisti.

“Sono sicuro che faremo un salto temporale. Avremmo voluto girare le stagioni 4 e 5 di seguito, ma questo non è stato possibile“, spiega Ross Duffer. Per ora i diretti interessati non hanno specificato di quanti mesi o anni sarà questo balzo in avanti, creando una grande apprensione in tutti gli appassionati più meticolosi.

A proposito di date, i produttori dicono di non essere in grado di comunicare già adesso una data di inizio delle riprese anche perché come ribadiscono: “Che ci crediate o no, stiamo ancora lavorando alla stagione 4. Stiamo cercando di finire gli ultimi due episodi che sono così grandiosi“.