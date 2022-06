Una follia che poteva costare conseguenze molto più gravi dei tre feriti lievi che si contano dopo l’incidente. I fatti: un uomo, visibilmente alterato dall’alcool, pensa bene di scolarsi una bottiglia di whisky mentre è alla guida. Non contento, apre anche una diretta Facebook per immortalare le sue gesta. Nel breve video si vede l’auto procedere a fortissima velocità lungo la statale che da Sassari conduce a Porto Torres, in Sardegna: la statale ex 131, oggi cosiddetta “quattro corsie”.

Dopo una prima inquadratura con la telecamera anteriore, che ritrae l’uomo bere whisky direttamente dalla bottiglia, la scena cambia. Dalla telecamera posteriore dello smartphone vediamo il guidatore compiere un pericoloso slalom tra le auto che procedono normalmente lungo la loro strada. Fino a che, palesemente alterato dai fumi dell’alcool, si schianta contro un’altra, incolpevole auto, che marciava sulla corsia di destra. Il bilancio, come detto, è di tre feriti lievi tutti già dimessi dall’ospedale. Un vero e proprio miracolo che nessuno abbia patito conseguenze più gravi a causa di questa follia.

Il filmato è stato ora acquisito dalla polizia locale, che sta effettuando le indagini. Secondo le prime informazioni, l’uomo alla guida rischia fino a un anno di carcere. Uno slalom a quasi 100 chilometri orari che ora rischia di costare caro all’avventato automobilista. Il fatto è avvenuto poco dopo le 18, tardo pomeriggio, in una fascia oraria in cui la quattro corsie verso Porto Torres è molto trafficata per via dei pendolari che tornano a casa da Sassari. Il bilancio, a maggior ragione, poteva essere molto più grave.