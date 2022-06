“Lo ha previsto il mago di Raffaella Carrà”, choc nella TV italiana: la rivelazione sta facendo discutere tutti. Potrebbe avvenire proprio nel 2022

Il mago spagnolo Rafael, molto vicino anche all’indimenticabile presentatrice Rai, è stato consultato da Sandra Milo riguardo al suo futuro sentimentale.

E’ passato praticamente un anno dalla scomparsa della grande Raffaella Carrà e nessuno l’ha ancora dimenticata. Tra omaggi televisivi e teatrali, tanto in Spagna quanto in Italia il suo ricordo è ancora vivido. Ha saputo trasmettere al pubblico un’energia unica, svariando su tantissimi ambiti professionali e rimanendo sempre se stessa nel corso degli anni. Questa volta a tirarla in ballo è però una “collega” in materia di consulenze speciali. Si perchè Sandra Milo, intervenuta come ospite a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1, ha parlato di un mago che ha in comune proprio con “Raffa”. Rafael, illustre personaggio spagnolo del settore, è stato interpellato dall’attrice per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Dopo diverso tempo è tornata ad essere single e ora la Milo spera di trovare un nuovo amore. A quanto pare non sembra essere una cosa piuttosto semplice visto che riceve avance solo da ragazzi molto giovani e in cerca di avventure.

“Lo ha previsto il mago di Raffaella Carrà”: Sandra Milo parla del suo futuro sentimentale

“Un mago spagnolo, Rafael, che era anche il mago di Raffaella Carrà, ha previsto che quest’anno mi sposerò di nuovo, visto che ora sono single. Lo stesso Rafael ad Orietta Berti ha previsto che sarebbe diventata nonna e così è stato!“, ha specificato Sandra Milo ai microfoni di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

A quanto pare al momento la protagonista di “Quelle brave ragazze” sta riscuotendo un grande successo sui social con i più giovani.

“Mi scrivono che vorrebbero avere una relazione con me, che vorrebbero ‘amarmi’, per usare un termine romantico. Io gli rispondo che li amo molto ma me ne sto a casa mia“.

Poi aggiunge: “Io vorrei un uomo di almeno 50 anni“. La sua prima relazione sentimentale fece scalpore, visto che a soli 15 anni sposò il marchese Cesare Rodighiero. La loro storia durò solo 21 giorni, prima che venisse concesso l’annullamento dalla Sacra Rota. Poi è arrivato il matrimonio con Moris Egas, da cui ha avuto la figlia Deborah. Più recente è l’unione con Ottavio De Lollis, da cui sono nati Ciro e Azzurra. Chissà ora cosa le riserverà il futuro.