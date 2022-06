Boom Isola dei Famosi! “Vi svelo il nome del vincitore”: colpo di scena a pochi giorni dalla finale

Uno degli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi ha svelato al pubblico italiano chi secondo lui si porterà il reality a casa: l’anticipazione.

Nel corso delle ultime ore uno degli ex naufraghi che ha partecipato all’Isola dei Famosi ha espresso il suo parere su chi secondo lui vincerà questa edizione del reality show. Andiamo quindi a vedere le sue parole durante l’ultima intervista.

Sono tanti i concorrenti che hanno partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Tra questi troviamo anche Marco Maccarini anche se la sua presenza all’interno del reality show è durata davvero poco. Infatti purtroppo il naufrago ha litigato con i concorrenti preferiti del pubblico a casa, con quest ultimo che l’ha condannato all’eliminazione. Un vero peccato, insomma, visto che Maccarini aveva un enorme potenziale all’interno della trasmissione. Tornato in Italia l’ex VJ ha dato le sue previsioni sull’esito finale del programma.

Maccarini ha infatti iniziato la sua intervista rivelando che secondo lui ha avuto una buona esperienza all’interno del programma. Ovviamente l’ex VJ rifarebbe l’esperienza evitando i litigi che ci sono stati all’interno della trasmissione. Marco ha quindi rivelato chi secondo lui vincerà il reality affermando: “Devo dire che Edoardo Tavassi ha dimostrato di avere una grande personalità. Lui è un ragazzo intelligente capace di andare avanti senza fare troppi sotterfugi. Invece altri ne fanno tanti. Quindi io dico che vincerà lui“. Inoltre l’ex VJ ha affermato che poteva esserci lui in finale, ma che purtroppo non è riuscito ad instaurare un ottimo feeling con gli altri naufraghi.

Isola dei Famosi, per Marco Maccarini il vincitore sarà Edoardo Tavassi: quali naufraghi frequenterebbe fuori dal reality

Quindi con molte probabilità, secondo Marco Maccarini, Edoardo Tavassi si giocherà la vittoria dopo un duro testa a testa on Carmen e Nicolas. L’ex naufrago ha inoltre confessato che al termine della trasmissione vorrebbe rivedere Lory Del Santo, Nick Luciani e proprio Edoardo Tavassi. Parlando invece della sua esperienza nel programma, Maccarini ha affermato: “Volevo fare un’esperienza unica, mettermi alla prova. Volevo conoscere un nuovo me stesso e poi volevo giocare. Poi sappiamo com’è finita e va benissimo“. Riguardo al fatto di non essere capito, invece, l’ex VJ ha insinuato che gli altri giocavano contro di lui.

Parlando dei rapporti al termine della trasmissione, Maccarini ha poi aggiunto: “Sono disposto ad avere un rapporto d’amicizia con tutti, anche con quelli che più mi hanno attaccato. certamente i primi sono Nick, Lory, Gennaro, Edoardo anche poi altri“. Al termine dell’intervista l’ex Vj ha concluso affermando: “Però il ringraziamento più grande va a voi. Ho letto dei messaggi bellissimo. Per questo voglio ringraziarvi dal profondo del mio cuore e dirvi che siete stati fantastici“.