“Ci abbiamo messo un po’ per ritrovarci”, dopo il GF Vip il dramma: la rivelazione su suo figlio

Ciò che i concorrenti hanno sempre sofferto negli anni è la lontananza dai propri cari: la rivelazione del dramma da parte di un ex GF Vip

Non è raro vedere, all’interno della casa più spiata d’Italia, chi soffre per la mancanza dei propri affetti cari, quanto è successo all’ex gieffina era sì prevedibile, ma al contempo inaspettato per il cuore di mamma.

L’ultima edizione del Grande Fratello VIP ha regalato tante emozioni, molto divertimento ed intrattenimento che i telespettatori hanno particolarmente apprezzato. Nonostante sia stata l’edizione più lunga di tutti i tempi, i continui teatrini non hanno fatto altro che appassionare ancor di più tutti i fan del reality show che ne avrebbero voluto ancor di più. Non c’è da temere, visto e considerato che presto -presumibilmente lunedì 19 settembre- Alfonso Signorini tornerà più carico che mai per una nuova stagione.

Tuttavia, proprio per la sua longevità, il GF Vip ha tenuto lontani i vipponi dai propri affetti cari, ancor di più chi è durato dall’inizio fino alla fine del programma, senza essere né eliminato né aver rinunciato al proprio posto ed inevitabilmente questo ha creato delle spaccature non indifferenti nella propria quotidianità come ha raccontato la gieffina.

GF Vip 6, Miriana Trevisan racconta il dramma vissuto con suo figlio

Miriana Trevisan ha avuto più volte modo di parlare di suo figlio all’interno del GF Vip, specialmente quando ha avuto diversi flirt ed ammetteva di non voler mostrare certe cose in TV per il timore che suo figlio potesse scoprire un lato di sua madre che non avrebbe di certo gradito. Al Magazine Mio ha raccontato il più grande dispiacere dopo aver lasciato il programma ed essere tornata a casa: “All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci”.

Nicola ha 12 anni e la lunga lontananza da sua madre l’ha fatto irrigidire a tal punto da far soffrire il cuore di mamma che non è riuscita a darsi pace per tanta freddezza, salvo poi riprendersi il suo piccolo e tornare ad essere quelli di sempre.