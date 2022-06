GF Vip, uno dei concorrenti più amati di sempre torna dallo psicologo: fan in allarme. Arriva la confessione che nessuno poteva aspettarsi

Siamo abituati a vederli in tv, come concorrenti dei reality ma anche come personaggi televisivi in programmi successivi, e il pubblico non immagina che nel privato sia diverso. E invece c’è un amatissimo ex protagonista del Grande Fratello Vip che ha ammesso di essere sul punto di tornare dallo psicologo.

Ma il fatto di essere in terapia, nel suo caso, ha una valenza positiva perché lancia un messaggio ben preciso. Nessuno deve vergognarsi di farlo e nemmeno di ammettere che ha bisogno di un supporto esterno. Come nel caso di Tommaso Zorzi che nella sua trasmissione radiofonica a R101 ha preannunciati che dalla prossima tornerà da un professionista che lo aiuterà nell’autoanalisi.

E lo ha fatto citando Stefano De Martino che “si è accodato a tutta una serie di personaggi schieratisi a favore della terapia mentale, della questione psicologo. Si tratta di normalizzare quelle che sono le esigenze che un essere umano ha, soprattutto dopo il Covid, di andare da uno psicologo senza essere additato come un pazzo”.

GF Vip, uno dei concorrenti torna dallo psicologo

Nel suo intervento il vincitore del GF Vip 5 non ha spiegato i motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione. Ma di recente aveva spiegato su Instagram ai suoi follower che sarebbe stato meno presente sui social perché è tornato ad affrontare quei disturbi di ansia dei quali soffre da diversi anni.

In effetti già lo scorso anno dopo la sua vittoria nel reality Tommaso Zorzi aveva raccontato per la prima volta di essersi rivolto ad un professionista anche per superare l’impatto della grande popolarità raggiunta. Oggi è diverso: “Io sono stato molte volte dallo psicologo, poi ci sono stati momenti nei quali ho sentito di non averne più bisogno. Ora però sento di averne ancora bisogno e da settimana prossima tornerò dallo psicologo. Deve essere uno strumento che uno usa, non una vergogna”.

E ancora una volta ha ricordato che lo stato fisico di una persona non è rappresentato solo da un bel fisico, ma dal fatto che abbia cura del suo corpo e del suo cervello. Cosa che farà anche lui.