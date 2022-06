Delicato intervento per ex concorrente di Temptation Island: il viso insanguinato allarma i fan

Uno degli ex concorrenti di Temptation Island si è sottopposto ad un delicato intervento: sui social è apparso con il viso insanguinato.

Torna a far parlare di sé un ex protagonista di Temptation Island, che ha deciso di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Infatti sul suo profilo ha postato una foro in cui appare con il visto pieno di sangue: cos’è successo.

In queste ore un ex concorrente di Temptation Island ha fatto parlare nuovamente di sé. Infatti stiamo parlando di Francesco Chiofalo che in queste ore è stato operato all’Ospedale San Camillo di Roma. L’ex personaggio televisivo che ha partecipato anche a La Pupa e il Secchione ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per asportare una misteriosa massa nera di origine sconosciuta che gli è stata trovata nei condotti nasali. L’influencer capitolino ha sempre affermato di non sapere di cosa si trattasse. Quindi si deve attendere l’esito dell’esame istologico che arriverà tra circa una trentina di giorni.

Fortunatamente il delicato intervento è andato per il meglio. Nonostante ciò, una volta finito l’effetto dell’anestesia, Chiofalo ha spiegato di essere ancora preoccupato, oltre a mostrarsi con il viso insanguinato e dolorante. Una scelta che farà discutere e che potrebbe mettere l’influencer nuovamente nell’occhio del ciclone. Infatti già in passato è stato accusato di spettacolarizzare il suo dolore. Già nel 2019, quando dovette sottoporsi a una delicata operazione al cervello per rimuovere un tumore, fu biasimato per aver pubblicato su Instagram delle Stories molto crude. Andiamo quindi a vedere le parole dell’influencer.

Temptation Island, Francesco Chiofalo dopo l’operazione: “Sono stato fortunato”

Francesco Chiofalo sui social ha raccontato come è andata l’operazione. Infatti l’influencer ha iniziato affermando: “Purtroppo non ho una bella c’era, lo ammetto, è così. Sto facendo quattro passi per sgranchirmi, l’effetto dell’anestesia è finito. L’intervento è andato bene, mi hanno fatto uscire questa massa direttamente dal naso, senza tagli né cuciture. Quindi, tra virgolette, sono stato fortunato da questo punto di vista“. Ovviamente in seguito all’operazione l’influencer ha provato tanto dolore, con il sangue che ha continuato a perdere sangue per ore.

Chiofalo ha voluto mostrare tutta l’operazione sui social, mostrandosi sul proprio profilo con il viso insanguinato. Un filmato senza dubbio d’impatto che è destinato a innescare mugugni e biasimi. Prima di entrare in sala operatoria, il giovane ha spiegato che di essere parecchio giù di morale. Inoltre ha rivelato tutta la sua paura per l’intervento a cui si stava per sottoporre, oltre che la grande tensione in attesa per l’esito dell’esame istologico. Fortunatamente tutto è andato per il verso giusto, resta da capire quale sarà l’esito dell’esame a cui si è sottoposto.