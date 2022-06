La confessione shock del conduttore Rai: “Stavo per investire mia moglie”

Le parole del noto personaggio televisivo della Rai sulla sua vita privata e la scioccante confessione sulla sua consorte

Incredibile il racconto di un noto personaggio televisivo italiano, volto della Rai da diversi anni, sulla sua vita personale. In una recente intervista ha rilasciato dichiarazioni scioccanti sul rapporto con sua moglie.

Stiamo parlando di Marco Liorni. Conduttore televisivo che dopo anni passati come inviato del Grande Fratello su Mediaset, ha deciso di passare alla concorrenza ed accettare il corteggiamento di mamma Rai.

Liorni è stato intervistato dal settimanale Nuovo. Nella chiacchierata con il personaggio tv sono fuoriusciti retroscena sorprendenti e quasi scioccanti sulla sua vita sentimentale. Niente di scabroso, ma la nascita dell’amore con la moglie Giovanna ha dell’incredibile.

Marco Liorni non ha peli sulla lingua e nella suddetta intervista ha voluto raccontare la propria vita familiare. In particolare il rapporto solido e duraturo con Giovanna, sua moglie.

Ma ciò che ha sorpreso i lettori è conoscere il modo in cui i due si sono conosciuti. Il racconto di Liorni è davvero incredibile e ha lasciato tutti a bocca aperta:

“ho visto la prima volta mia moglie in una radio in cui lavoravamo entrambi. ma la seconda volta è stata fatale. ero tornato sul posto in auto, lei mi ha tagliato la strada: stavo per investirla! per fortuna ho frenato di colpo. le ho salvato la vita, come fossimo in un film”