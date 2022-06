Anticipazioni Tempesta d’Amore, per Florian c’è speranza? Lo scienziato sparisce nel nulla

I telespettatori di Tempesta d’Amore sono in apprensione per le condizioni di Florian, per lui c’è speranza? Tutte le anticipazioni

Una settimana ricca di avvenimenti che vedranno al centro della trama principalmente Florian e le sue condizioni di salute. Su Rete 4, a partire dalle 19:55, i telespettatori amanti della soap avranno le loro risposte.

Nelle ultime settimane, i telespettatori di Tempesta d’Amore hanno assistito al malore di Florian che è caduto tra le braccia di Maja e, nel delirio, ha chiesto di non lasciarlo mai. Una scena molto romantica che si è evoluta nel peggiore dei modi, non solo per il seguente litigio, ma sopratutto perché le condizioni di salute del protagonista sono soltanto peggiorate. Ad affliggere Florian è un batterio per cui, fin qui, non c’è cura, pertanto le sue condizioni non fanno altro che diventare sempre più preoccupanti.

A cercare informazioni sul batterio sconosciuto è Hannes che si reca nella grotta dove, giorni prima, si è recato Florian e ne condivide la scoperto con il professor Berthold che sta conducendo i suoi studi per provare a trovare un rimedio al malessere del protagonista.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, lo scienziato scompare nel nulla: per Florian non c’è più niente da fare?

Tutto ciò che rimane dello scienziato non è altro che la sperimentazione del farmaco a metà, perché Berthold sembra essere svanito nel nulla. La speranza di vita di Florian è appesa al solo ritrovamento dello studioso che dovrebbe concludere i suoi studi e portare una soluzione al protagonista che sta seriamente rischiando la vita, perché la malattia non fa altro che progredire. Nonostante la rivalità in amore, Hannes si dice disposto a finanziare totalmente le ricerche per il farmaco salvavita, ma l’impresa più difficile al momento è proprio rintracciare lo scienziato.

Nel frattempo, Ariane e Cristoph continueranno a stuzzicarsi scommettendo su chi dei due riuscirà per primo ad eliminare l’altro. Proprio per Ariane arriva una visita inaspettata, Robert le propone di coprire totalmente le finanze per riuscire a ristrutturare il maneggio: la Kalenberg accetta la proposta senza pensarci su.