Amici 22, incredibile spoiler: ci sarà il figlio del noto cantante?

Un incredibile spoiler vedrebbe arrivare ad Amici 22 un figlio di un noto cantante italiano. Ecco di chi si tratta e perchè molti pensano che potrebbe di nuovo ripetersi nel talent show di Maria De Filippi un “caso LDA”.

LDA è stato una delle rivelazioni di Amici 21: il figlio di Gigi D’Alessio è stato l’unico a riuscire a conquistare il disco di platino in meno di tre mesi dal lancio del suo singolo musicale. È uno dei cantanti più amati dell’ultima edizione del talent-show di Maria De Filippi ed adesso è impegnato fino a metà giugno in una serie di concerti instore.

C’è la possibilità che anche ad Amici 22 ci possa essere il figlio di un noto cantante. Per il momento non si parla del ritorno di LDA in trasmissione, anche se il gossip riguardo la possibilità che un ex alunno possa diventare professore nella prossima stagione ha sicuramente solleticato la curiosità dei tanti spettatori.

Amici 22, arriva un altro figlio d’arte? Lo spoiler

Se in questo momento sembrerebbe essere proprio l’ex giudice Stash fra i più quotati a diventare professore di Amici 22, Blasting News riferisce anche un incredibile spoiler. Sembrerebbe infatti che gli autori del programma stiano valutando la possibilità di ammettere nella trasmissione il figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi.

Giovanni Antonacci aveva già partecipato ai provini per partecipare ad Amici 21. Tutti i professori gli si erano schierati contro, tranne Rudy Zerbi. Lui sembrava invece vedere del talento nel figlio d’arte, e gli aveva lasciato intendere che la sua esperienza con la trasmissione molto probabilmente non si sarebbe fermata lì.

C’è già il nome del primo ballerino che parteciperà al talent-show

Giovanni Antonacci fa parte di una famiglia che vive di musica. Mentre lui, il papà Biagio ed il nonno Gianni Morandi cantano, il fratello Paolo è un autore molto amato. Fra i suoi ultimi successi c’è la canzone dell’estate scorsa di Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti, cioè Mille. La canzone scritta da Paolo per Nek, Mi farò trovare pronto, ha gareggiato a Sanremo.

Bisogna sottolineare che al momento la partecipazione di Giovanni Antonacci alla prossima stagione di Amici rimane solo un’indiscrezione. Come promesso da Maria De Filippi, fra i concorrenti che sicuramente parteciperanno ad Amici 22 ci sarà Mattia Zenzola. Il ballerino di latino-americano aveva dovuto lasciare la trasmissione a causa di un infortunio.

Ecco il tatuaggio che si è fatto Giovanni Antonacci, che aveva ricevuto dal padre la richiesta di non tatuarsi:

