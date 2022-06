Amici 22, il nome della prima prof è ufficiale: i fan possono gioire!

Non si fa in tempo a terminare un’edizione che già si pensa ad Amici 22 e l’ufficialità di una prof che sarà ancora una volta tra i banchi del talent show

Quello di Maria De Filippi è il talent show più amato d’Italia, pertanto il più seguito e Mediaset non può far altro che confermarlo anno dopo anno. Per la prossima edizione c’è già un nome che piace ai fan.

L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha regalato grandi soddisfazioni ai vertici Mediaset che non possono far altro che prevedere una nuova stagione del talent show. I fan sono già in trepidante attesa perché consapevoli che, dopo un’estate all’insegna dei casting in giro per l’Italia, su Canale 5 tornerà la formazione della classe, tra i momenti più attesi del programma.

Luigi Strangis ha spento le luci dell’ultimo anno trascorso in casetta, scoprire chi le riaccenderà incuriosisce tanti, ma bisognerà aspettare almeno la fine dell’estate. Intanto, però, Maria De Filippi è ben consapevole di chi vuole al suo fianco per l’avventura del prossimo anno.

Amici 22, Lorella Cuccarini confermatissima tra i banchi: è ufficiale

Quello tra Lorella Cuccarini e Maria De Filippi è sempre stato un rapporto di stima reciproca e gran rispetto, oltre l’amicizia che è proseguita grazie al lavoro svolto insieme da due anni a questa parte. La maestra, prima di danza e poi di canto, ha dimostrato di essere molto legata ai suoi stessi alunni, tant’è che è stata nominata “mamma chioccia” e tutt’oggi conserva un buon rapporto con quelli che sono stati i suoi allievi per cui si è sempre spesa molto. Basti pensare che, nell’ultima edizione del programma, aveva nel suo roaster Alex, Sissi e Aisha che, seppur non vincitori, stanno collezionando grosse soddisfazioni al di fuori del talent show.

Come poteva mai immaginare Maria De Filippi di non confermarla nuovamente? La bomba è stata lanciata da Amici Notizie su Twitter, non resta altro che capire quale sarà il suo ruolo, se nel canto o nella danza.