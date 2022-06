“Via per motivi medici”, ufficiale il ritiro all’Isola dei Famosi: Ilary Blasi lo aspetta in Italia

Ancora una mazzata per Ilary Blasi che vede tornare in Italia un altro naufrago dell’Isola dei Famosi a causa di un infortunio

Ilary Blasi sta conducendo un edizione del reality show alquanto sfortunata visti i ritiri e gli stop. Ancora una volta un naufrago è costretto ad abbandonare l’Honduras per sottoporsi a visite mediche più accurate.

È di pochi istanti fa la notizia che un altro naufrago è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi. Dall’account Twitter ufficiale del reality show, infatti, è emerso il ritiro di Marco Cucolo che, nei giorni scorsi, era stato costretto a recarsi in infermeria a causa di un piccolo infortunio che evidentemente è risultato essere più grave del previsto. Prima di lui anche Nick e Roger Balduino sono finiti ai boxe con quest’ultimo che è dovuto tornare in Italia.

Stesso destino anche per Marco Cucolo che è stato portato prima in infermeria per le operazioni di primo soccorso e poi è stato costretto a tornare in Italia per sottoporsi a visite più specifiche, esattamente come accaduto ad inizio reality a Roberta Morise.

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi a rischio uscita di scena?

È delle ultime ore la notizia che anche Edoardo Tavassi è finito in infermeria, presumibilmente per un dolore ai denti. Con ogni probabilità, il naufrago che si è separato dalla coppia che lo vedeva insieme alla sorella riuscirà a tornare a pieno regime tra i suoi compagni, a differenza di quanto accaduto con Roger Balduino e Marco Cucolo. Indubbiamente Edoardo è uno dei candidati alla vittoria dell’Isola dei Famosi e perdere un personaggio come lui, per Ilary Blasi, sarebbe una vera e propria disfatta.

Un’edizione molto particolare che ha visto un cast decimato a causa degli infortuni, una sorta di selezione naturale che ha visto andare via per prima Roberta Morise dall’Isola dei Famosi a causa della scottatura di cui si porta ancora appresso gli strascichi. Nonostante sia capitato nel corso delle edizioni di vedere diversi infortuni, quest’anno sono stati il leitmotiv di questa stagione condotta da Ilary Blasi.