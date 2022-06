Uomini e Donne, nuova incredibile novità per Ida e Riccardo: i fan possono sognare

I due noti protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne torneranno a far parlare di sé molto presto, con una novità che farà felici tutti

Sono stati sicuramente i protagonisti assoluti del Trono Over nell’ultima stagione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi ha dato ampio risalto alla storia tra due personaggi amati dal pubblico ma in questo momento divisi nella vita privata.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a far parlare di loro. Le ultimissime puntate di Uomini e Donne stagione 2021-2022 sono state una vera e propria batosta per la parrucchiera di Brescia, che sperava in un riavvicinamento col suo vecchio cavaliere.

Ma le discussioni ed i litigi, davanti e dietro le telecamere di Uomini e Donne, hanno preso il sopravvento. Troppa distanza tra i due protagonisti, con Ida che ha dunque scelto per il momento di tagliare i ponti e prendersi del tempo con la propria famiglia, così da riflettere sul futuro.

Ida e Riccardo ancora insieme? A settembre si deciderà tutto

Ida Platano e Riccardo Guarnieri passeranno dunque in maniera separata e distante le ferie estive. La donna ha già dichiarato di aver prenotato una vacanza con il figlio Samuele, in una meta ancora non precisata. Ma non è da escludere che possa passare dei giorni anche con l’amica storica Gemma Galgani, altra veterana del Trono Over.

Vacanze tra amici invece per Riccardo. Il cavaliere di Taranto deve anche lui chiarirsi le idee dopo una stagione televisiva molto intensa, ricca di situazioni intricate soprattutto per il rapporto con Ida.

Ma i fan possono sognare: secondo indiscrezioni del magazine ufficiale di U&D, sia Ida Platano che Riccardo Guarnieri saranno presenti a settembre alla ripresa del programma. Entrambi saranno ospiti fissi in studio da Maria De Filippi, con un solo intento: provare ad avere una seconda chance.

Ufficialmente sia Ida che Riccardo attenderanno nuovi corteggiatori nel salotto televisivo di Canale 5. Ma un po’ tutti sanno che i due non possono essere indifferenti l’uno verso l’altra e potrebbe scattare una nuova scintilla. Da settembre prossimo si tornerà dunque a parlare della coppia più discussa di Uomini e Donne. Starà a loro capire se potranno ricominciare oppure finirla per sempre.