“Non riesco a non piangere”, toccante rivelazione della moglie di Tacconi: è successo dopo l’intervento

Torna a parlare la moglie di Stefano Tacconi dopo il delicato intervento subito nelle ultime ore: “Non riesco a non piangere”.

Continua il processo di riabilitazione di Stefano Tacconi, con l’ex portiere di Juventus e della Nazionale che si è sottoposto ad un intervento nelle ultime ore. Andiamo quindi a vedere le parole della moglie che ha commentato il tutto.

Una buona notizia è spuntata fuori nelle ultime ore, con le condizioni di Stefano Tacconi che continuano a migliorare. Infatti dopo l’ischemia cerebrale dello scorso 23 aprile, l’ex portiere della Juventus si è sottoposto ad una nuova operazione chirurgica. Infatti stavolta, come si legge dall’ultimo bollettino medico, l’intervento serviva per “svincolarlo dal drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l’emorragia, permettendogli così di avviarsi al percorso di riabilitazione“.

Ancora una volta ad operare quello che fu anche il portiere della nazionale, ci hanno pensato gli infermieri della Struttura di Neurochirurgia di Alessandria. A dare importanti aggiornamenti a tutti coloro che conservano un bel ricordo di Tacconi ci ha pensato proprio Laura Speranza. Infatti la moglie dell’ex calciatore ha assicurato che il campione sta facendo progressi giorno dopo giorno. Andiamo quindi a vedere le parole della donna ai microfoni di Barbara d’Urso durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque.

Stefano Tacconi, come sta oggi: le parole della moglie a Pomeriggio Cinque

Laura Speranza è quindi intervenuta nuovamente durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. Infatti l’ex modella ha mostrato ai telespettatori della rete ammiraglia di Mediaset un video in cui il portiere riesce a sfogliare senza problemi una rivista. La donna ha quindi voluto prendere la parola, affermando ai microfoni del talk show di Canale 5 tutta la sua soddisfazione nel vedere i progressi del marito durante la riabilitazione.

Infatti l’ex modella ha affermato ai microfoni: “Quando vedo questi progressi fatti in maniera così veloce non riesco a non piangere. Davanti a Stefano però cerco di trattenermi…Lui è forte, ogni giorno prova a fare qualcosa. Sfogliare il giornale, usare la penna…“. Infine Laura ha confessato di aver ricevuto un messaggio d’amore da Stefano prima della sua ultima operazione. Concludendo il suo intervento ha quindi dichiarato: “Appena sveglio ha voluto un foglio e una penna, come mi ha detto un’infermiera, e ha scritto S più L con accanto Love. È stata un’emozione indescrivibile“.