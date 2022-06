Terribile lutto sconvolge Beautiful: è stato ritrovato morto in queste ore

Un terribile lutto ha sconvolto il cast di Beautiful nelle ultime ore. Infatti l’amato attore è stato ritrovato senza vita: tutti i dettagli.

Triste notizia per i numerosi telespettatori di Beautiful, con uno degli attori più amati che è stato ritrovato morto nelle ultime ore. Infatti l’attore è stato ritrovato senza vita in un parcheggio: cos’è successo nelle ultime ore.

Una vera e propria tragedia ha colpito il mondo di Beautiful. Infatti è morto il figlio di uno degli attori più amati del cast della soap opera, stiamo parlando di Jack Wagner. Quest’ultimo ha prestato il volto per tanti anni a Nick Marone, fratellastro di Ridge Forrester e interesse amoroso di Brooke Logan e Bridget Forrester. Harrison, l’erede designato da Wagner e avuto dalla collega Kristina conosciuta sul set della serie General Hospital, è stato trovato senza vita lo scorso sei giugno in un parcheggio americano.

A riportare la notizia ci ha pensato il portale E! secondo il quale non sarebbero ancora note le cause del decesso. Infatti sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine sulle cause del decesso. Il ragazzo ritrovato senza vita aveva solamente 27 anni ed era uno dei due figli della coppia, che ha divorziato nel 2006 dopo dieci anni insieme. Inoltre da Kristina, Jack ha avuto anche Peter mentre grazie ad una precedente relazione di gioventù è diventato padre per la prima volta di Kerry, che ha riconosciuto solo in un secondo momento. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe essere successo ad Harrison Wagner.

Beautiful, morto Harrison Wagner: era il figlio dell’amato Jack

Harrison Wagner, figlio di Jack morto da poco a 27 anni, non ha avuto una vita facile. Infatti in passato il figlio di Jack Wagner ha avuto problemi con alcol, droga e depressione e per una settimana è addirittura scappato di casa, non lasciando alcuna traccia. Quello fu un periodo complicato per la star di Beautiful che si trovò anche a postare un appello sui social. Il dipartimento di Polizia di Los Angeles ha confermato che Wagner Jr. è stato ritrovato senza vita in un parcheggio di North Hollywood, e che la sua morte è stata ufficialmente dichiarata alle 5:14 di notte.

La notizia ha raggiunto velocemente anche l’Europa, con Jack e la moglie Kristina che non hanno ancora commentato quanto accaduto. Quel che è certo è che entrambi erano molto legati ad Harrison. L’ultimo post Instagram del ragazzo risale allo scorso maggio e fin da subito è apparso piuttosto riflessivo. Infatti sul proprio profilo il 28enne affermò: “Concentrati. Sei con te stesso e i tuoi pensieri“. Inoltre è noto che nella sua vita aveva scelto di non seguire le orme del padre per costruirsi una carriera tutta sua.