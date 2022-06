“Scontri infuocati!”: l’idillio è già finito, rottura totale con Fedez

Duro colpo per Fedez, il noto rapper milanese e personaggio pubblico. Litigi furanti come testimoniano le ultimissime indiscrezioni

Un anno a dir poco intenso quello che sta vivendo Fedez, uno dei rapper e cantautori più noti del panorama artistico italiano. Tanti programmi televisivi, nuove hit estive e l’operazione delicata al pancreas per sconfiggere un delicato problema di salute.

In questi giorni Fedez sta tornando in auge grazie al suo grande ritorno. Ovvero nel ruolo di giudice di X Factor 16. Il rapper ha accettato di rientrare nel noto talent show di Sky con una giuria totalmente nuova.

Oltre a Fedez sono stati chiamati per questo ruolo due suoi colleghi, l’autore e produttore discografico Dargen D’Amico ed il rapper Rkomi. A chiudere il quartetto l’unica donna presente: Ambra Angiolini, attrice e cantante romana alla prima partecipazione in un talent.

Scintille tra Fedez ed Ambra Angiolini: l’indiscrezione dal palco di X Factor 16

Sui seguitissimi profili social di Fedez arrivano testimonianze dei primi provini e delle registrazioni di X Factor 16, show che dovrebbe andare in onda ad autunno prossimo sull’emittente satellitare Sky Uno.

Il rapper è apparso in ottima forma e subito in grande feeling con Dargen e Rkomi, che lui stesso conosce da anni. Stories, foto e testimonianze ricche di tag arrivano dal profilo Instagram di Fedez. Ma lo stesso non accade invece con Ambra Angiolini.

Secondo l’indiscrezione di Chi, pare che tra Fedez ed Ambra non sia nato l’idillio. Anzi, i due sono spesso discordi durante le registrazioni di X Factor, soprattutto sulla scelta dei cantanti da portare avanti nella competizione. Si segnalano scontri e situazioni accese tra i due.

“fedez durante le registrazioni di x factor 16 non tagga mai ambra angiolini, cosa che invece fa con dargen d’amico e rkomi. il motivo? tra i due non è scattato il feeling, si segnalano già scontri infuocati per le scelte dei cantanti in gara”

Con queste premesse di prospetta una stagione notevolmente infuocata e piccante ad X Factor, conoscendo il carattere sarcastico e sincero di Fedez e l’atteggiamento a volte sopra le righe della Angiolini. La coppia resisterà a questi scontri professionali? Ne sapremo di più a settembre, quando inizierà la trasmissione canora.