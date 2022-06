Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, per una cena di lavoro. Al centro dell’incontro, la guerra in Ucraina, energia e sicurezza alimentare.

L’incontro tra Macron e Draghi

Parigi e Roma concordano sul fatto che il conflitto non debba provocare un disastro umanitario in Africa. Le conseguenze della crisi del pane, legata al blocco del grano nei porti ucraini, porta già a Paesi come la Tunisia, enormi problemi per l’approvvigionamento del grano. La preoccupazione è anche allontanare l’ipotesi di nuove ondate migratorie verso le coste italiane, che avrebbe conseguenze anche per la Francia.

Dopo l’incontro di ieri, Draghi si trova ancora a Parigi per una fitta due giorni di incontri diplomatici di alto livello. Questa mattina, giovedì 9 giugno, ci sarà la ministeriale dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Il meeting di quest’anno sarà presieduto dall’Italia, con Messico e Norvegia vicepresidenti.

Il primo tema saranno le implicazioni della guerra in Ucraina, poi il rafforzamento delle pandemie, il commercio e la sostenibilità ambientale. Oltre a Draghi, saranno presenti alla ministeriale il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e quello dell’Economia Daniele Franco.

Cos’è l’Ocse

L’Ocse è la riunione di 38 Paesi perlopiù europei e americani e mira a “promuovere sicurezza, pace, democrazia, stabilità e una crescita sostenibile”. La crisi dell’energia riporta in primo piano l’uso dei combustibili fossili, che si voleva mettere da parte per frenare il riscaldamento climatico. I ministri dibatteranno sul tema “Il futuro che vogliamo: le politiche migliori per la prossima generazione e una transazione sostenibile”.