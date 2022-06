Maria De Filippi cuore d’oro: l’ex ballerina racconta di come l’ha salvata dalla malattia

Che Maria De Filippi avesse un cuore d’oro era ben noto, ma il racconto dell’ex ballerina di Amici lo conferma ancora una volta

La padrona di casa Mediaset ha aiutato più persone incontrate sul suo cammino, in diversi ambiti della loro vita ed è evidente dal fatto che viene sempre ringraziata da tutti coloro che sono passati ad Amici.

Maria De Filippi è sempre stata molto dedita alle persone incontrate sul suo cammino, specialmente ai ragazzi di Amici cui ha sempre donato il suo stesso cuore, a telecamere accese, ma soprattutto spente. Stefano De Martino e Stash, due dei suoi giudici delle ultime edizioni del talent show, non perdono mai occasione di spendere parole al miele per la conduttrice di Canale 5 e come loro, negli anni, in molti si sono spesi pubblicamente per dedicarle dei ringraziamenti.

C’è anche chi ha avuto da ridire sul suo conto, come Pamela Prati che in diverse interviste ha ammesso: “Ho scritto una lettera a Maria De Filippi, che stimo tantissimo, in cui le chiedevo con grande umiltà di darmi una mano. Pur di uscire da quel momento buio, avrei lavorato anche in redazione, anche solo a fare fotocopie. Le ho mandato dei fiori, le ho mandato il mio libro, attraverso il quale mi avrebbe potuto conoscere meglio. Non mi ha mai risposto”.

Maria De Filippi, l’elogio di Agata Reale “salvata” dalla sua bontà

Agata Reale è stata una delle prime ballerine di Amici ad aver conosciuto Maria De Filippi e non avrebbe potuto avere più grande regalo da parte della conduttrice che la sua vicinanza in un periodo nero: “Confesso che ho avuto un regalo molto bello. Non solo, Maria mi ha mandato anche un messaggio molto, molto bello. L’ho molto apprezzato. Era una lettera d’incoraggiamento, mi ha scritto che mi era vicina, di non mollare, che lei sapeva che sono una ragazza forte. Questa cosa non l’avevo mai detta”.

La padrona di casa Mediaset ha saputo della malattia di Agata Reale grazie a suo marito: “Mio marito contattò proprio Luca Zanforlin. Lui fu il primo ad Amici a sapere della mia malattia. Appena Maria lo ha saputo, anche Mauro Monaco e tutto il team, si sono immediatamente prodigati per aiutarmi. Sono stati eccezionali. Hanno dovuto mandare il cartaceo, hanno cercato dei professori. Devo dire che sono stati tutti molto carini. Il mio medico poi io lo adoro e mi ha salvato la vita con tutto il team”.