Manuel Bortuzzo, arriva il messaggio che nessuno si aspettava: cambiano tutti gli scenari

Abbiamo cominciato a conoscerli insieme quasi nove mesi fa e pensavamo di avere visto tutto. Ma evidentemente Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno ancora molto da raccontare, sicuramente come individui singoli ma forse anche come coppia.

Ormai sono passati quasi due mesi dalla clamorosa ma non del tutto inattesa rottura tra Manuel e Lulù. Come è andata a finire, ormai lo sappiamo tutti e lo ha ribadito ancora una settimana fa l’ex nuotatore azzurro ai microfoni di Radio Radio. Nessuno però sa dire fino in fondo se sarà definitiva oppure no. Lui garantisce di sì, ma la princess spera ancora nel lieto fine.

Intervistata a ‘Casa Chi’, Lulù è stata molto chiara. Ha spiegato che il suo cuore soffre, come sempre negli ultimi tempo, e lei si sente triste. “Però vado avanti grazie alla mia famiglia, il lavoro, gli amici che mi distraggono. – ha dichiarato Lucrezia a Casa Chi – È ovvio che un amore e un sentimento così non si può cancellare. A me comunque questa persona manca ed io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima”.

Manuel Bortuzzo, arriva il messaggio che nessuno si aspettava: le fake news non fanno paura

Non è felicissima invece delle fake news che circolano su lei e le due sorelle anche se ormai ci è abituata. Conferma che nel loro privato sorridono, perché sentono parlare tante persone che in realtà della loro vita non sanno nulla e non hanno mai saputo nulla ma vogliono lo stesso intervenire. “Datevi un cane, un gatto, almeno vi occupate il tempo. Praticate sport, mangiatevi un buon gelato per addolcirvi l’animo”, ha spiegato.

Nessun commento invece sulle ultime parole di Manuel che ancora una volta era stato molto pesante nei suoi confronti. Da un a parte ci sono le sue speranze, dall’altra le certezze di Bortuzzo che ha voltato definitivamente pagina.

In futuro però, anche molto presto, Lulù potrebbe tonare in tv. Si rincorrono voci di una sua partecipazione alla prossima edizione di Tale e Quale Show con Carlo Conti, da sola o insieme alle sorelle. Lei dice di non sapere nulla, ma ci spera: “Quello è un bellissimo programma, quindi chi vivrà vedrà. Per il momento incrociamo le dita”.