Ludovica Pagani, addio sofferto: l’influencer è a pezzi

Momento poco felice per la sfera privata di Ludovica Pagani. La giovane influencer di Bergamo ha rivelato di vivere un periodo duro

Tra le influencer più seguite in Italia c’è una giovane donna che sta scalando le vette del successo. Sia per il suo lavoro quotidiano sui social network, tra post e sponsorizzazioni, sia per altri lavori nel mondo dello spettacolo.

Stiamo parlando di Ludovica Pagani, 27enne ragazza di origine bergamasca che è divenuta da qualche anno un personaggio noto del mondo del web e della televisione. La Pagani infatti, oltre a vantare più di 3 milioni di follower su Instagram, ha partecipato a diversi programmi tv.

Grande successo in carriera per Ludovica Pagani, ma meno brillante sembra essere la sua vita sentimentale. Lo ha ammesso lei stessa in una recente intervista, che ha fatto capire come sia spuntata qualche situazione complicata e presumibilmente un addio sofferto.

Ludovica Pagani ha rotto con il calciatore: “Preferisco concentrarmi sul lavoro”

Interpellata dal magazine DiPiù, Ludovica Pagani ha steso letteralmente un velo pietoso sulla sua attuale vita sentimentale. La giovane donna di Bergamo ha fatto intendere come non sia una priorità in questo momento:

“sto vivendo un periodo piuttosto complicato dal punto di vista amoroso e sentimentale. preferisco non parlarne e concentrarmi sul lavoro. ho tanti progetti in ballo per ora”

Le parole della Pagani potrebbero far suggerire come sia giunta al capolinea la sua ultima storia d’amore, finita nelle prime pagine di gossip. L’influencer aveva una relazione con il calciatore Stephan El Shaarawy, l’attaccante italo-egiziano della Roma.

I due hanno tenuto sempre molto riserbo sull’eventuale liaison. Qualche indizio sui social, zero uscite pubbliche e tanta privacy per i giovani amanti. I quali però sembra si siano lasciati da poco, come fa intendere Ludovica nella suddetta intervista.

Un addio sofferto, visto che Ludovica Pagani e El Shaarawy sembravano una coppia affiatata e molto legata, a prescindere dalle parche apparizioni mondane. La rottura si evince dalle vacanze: entrambi i giovani sono a Ibiza, ma presumibilmente con compagnie diverse.

Non è escluso che la Pagani ed El Shaarawy possano continuare a frequentarsi, ma senza avere un legame serio e fisso come prima. Per ora la vita lavorativa della bella Ludovica prenderà il sopravvento.