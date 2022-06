“Costretto al ritiro”, paura all’Isola dei Famosi: il favorito per la vittoria abbandona il gioco?

Grande paura all’Isola dei Famosi con uno dei concorrenti favoriti che sembrerebbe costretto al ritiro. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Ci avviciniamo alle battute finale di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Uno dei concorrenti favoriti alla vittoria, però, sembrerebbe vicino al ritiro. Scopriamo tutta la verità a riguardo e la preoccupazione dei telespettatori.

Nel corso dell’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi i telespettatori hanno potuto notare che Nick Luciani che ha chiarito con Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, ma a Cayo Cochinos non c’era traccia di uno dei concorrenti più amati del reality come Edoardo Tavassi. Infatti Marco Cucolo e il fratello di Guendalina sono stati portati in infermeria. Sui social c’è addirittura chi ha ipotizzato un ritiro dei due concorrenti. Andiamo quindi a vedere l’indiscrezione lanciata da un fan sui social.

Uno degli utenti di Twitter ha quindi affermato: “Ora succede come a Roger e questi lasciano tutto prima della finale. Ho paura che domani annunciato che sono di ritorno per L’Italia“. Mentre invece un altro account ha affermato: “Credo che se ritornano a breve ok ma se devono restare in infermeria e saltare la puntata visto che è così decisiva saranno costretti al ritiro ed è anche giusto così non è che possono andare in finale solo perché stanno in infermeria e non fare i televoti flash“. In realtà al momento l’ipotesi del ritiro appare davvero improbabile.

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi in infermeria: ritiro per il fratello di Guendalina?

Alla fine, in seguito agli aggiornamenti sembra proprio che a differenza di Roger Balduino o Patrizia Bonetti, per Marco e Edoardo non si tratta di nulla di grave. La produzione infatti ha informato che i due hanno fatto solo degli accertamenti: “Edoardo Tavassi e Marco Cucolo sono temporaneamente assenti da L’Isola per degli accertamenti medici“. Inoltre anche gli amici del fratello di Guendalina hanno fatto capire come si sentono lontani da Edo.

Infatti sono diversi coloro che gli hanno mandato un bel messaggio ironico. Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis riuniti intorno al pentolone hanno urlato: “Caro Edo sappi che non ci manchi per un c***o“. Vaporidis però poi ci ha tenuto a specificare: “Ci manca soltanto Edo che non c’è, però questa è stata una bella giornata. Abbiamo trovato un bel po’ di cibo e chiudiamo la serata a mangiare. Ovviamente festeggeremo quando tornerà lui“. I naufraghi quindi attendono il ritorno dei loro due colleghi in trasmissione, per continuare insieme.