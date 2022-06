Colpo di scena Bridgerton! “Nuova vita” per una delle attrici più amate: ufficiale l’addio. I fan sono rimasti spiazzati dal recente annuncio

Un grande cambiamento di look per una delle protagoniste della serie americana. Simone Ashley ha tolto di mezzo le lunghe trecce che la contraddistinguevano per lasciar spazio ad una bella frangia.

E’ stato uno dei grandi successi di Netflix dal 2020 a oggi, in grado di incollare davanti allo schermo milioni di telespettatori in giro per il mondo. Stiamo parlando della serie Bridgerton, prodotta dal colosso statunitense e ambientata nella Londra ottocentesca (epoca delle Reggenza inglese). Tra le protagoniste del fortunato format c’è senza dubbio Simone Ashley, consacratasi definitivamente nella seconda stagione. Nel ruolo di Kate Sharma, la donna riesce a coronare il suo d’amore sposando il protagonista Anthony Bridgerton. Di lei balzano subito agli occhi le lunghe trecce e i capelli meravigliosi, sfoggiati nei diversi red carpet che ha calcato in questi mesi e sui post condivisi sui social. Kate Sharma indossa sempre abiti gioiello di seta, accompagnati da acconciature con i capelli extra long, che arrivano lungo i fianchi.

Ora proprio da Instagram è arrivata invece una novità davvero inaspettata inerente il suo look.

Da qualche giorno a questa parte ci ha dato un taglio netto, documentando la trasformazione sui social poco prima di lasciare Seattle.

Bridgerton, il cambio di look per Simone Ashley: pioggia di commenti su Instagram

Simone Ashley adesso ha preferito optare per un long bob, liscio e setoso, così da mettere in risalto le lunghezze. La grande novità visibile è poi la frangetta, a cuore, una vera moda del momento. Un hairstyle in pienamente in grado di esaltare la bellezza del suo volto e di lasciarla al passo con i tempi.

Un’idea sbarazzina da donare alla propria immagine e un taglio netto, almeno per ora, a quello che era il suo look che i fan avevano imparato a conoscere tramite Bridgerton. A quanto pare l’attrice americana non è nuova a questo tipo di stravolgimenti estetici e chissà cosa potrà regalarci nella prossima occasione. D’altronde i suoi numerosi seguaci sui social non perdono occasione per incentivarla a sperimentare, sentendosi pienamente libera di sondare nuove strade. Lei può permetterselo.