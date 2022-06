Bomba in televisione: torna Nicola Savino e condurrà un programma famosissimo. Indiscrezione clamorosa, il pubblico aspetta conferme

Ormai l’attesa sta quasi per finire, perché giugno è il mese buono per la Rai, Mediaset e tutta la concorrenza che devono presentare i palinsesti autunnali. Succederà anche a TV8, una delle tv in chiaro di Sky/Comcast, con una novità clamorosa.

Nelle ultime ore infatti è stata sganciata una bomba di mercato che ha il sapore della nostalgia. Perché sembra che negli ultimi tempi sia tornata la voglia di grandi remake, non solo al cinema ma anche in televisione. E così in prima serata su TV8 potrebbe essere riproposto dopo 16 anni Music Farm, a metà tra talent e reality musicale condotto una volta da Amadeus e Simone Ventura.

Questa volta invece toccherebbe, come ha anticipato Dagospia, a Nicola Savino che sarebbe quindi pronto a lasciare Mediaset alla fine di questa stagione. Attualmente sta facendo l’opinionista all’Isola dei famosi 2022, ma in realtà per il conduttore e speaker radiofonico milanese non ci sono programmi in vista per la prossima stagione. E così la prospettiva di TV8 è decisamente allettante.

Nicola Savino condurrà un programma famosissimo: un ritorno dopo 16 anni

Il format di Music Farm era stato ideato nel 2004 da Amadeus e dallo storico autore tv Stefano Santucci. Un talent anomalo, perché in realtà i cantanti in gara erano già tutti molto famosi o comunque già conosciuti dal pubblico.ma per molti di loro rappresentava l’occasione di un riscatto o di un rilancio.

Così nella prima edizione oltre a Riccardo Fogli che aveva vinto, a Ivan cattaneo e ai Ricchi e Poveri c’erano anche Loredana Bertè. Fiordaliso e Scialpi. Nella seconda che aveva premiato Dolcenera, tra gli altri pure Fausto Leali, Iva Zanicchi e Francesco Baccini. E nella terza, vinta da Pago su Massimo Di Cataldo e Ivana Spagna, tra i concorrenti anche Franco Califano e Viola Valentino.

Dopo il 2006 però la Rai aveva abbandonato il format e non l’aveva più riproposto. Ora però TV8 sembra pronto a tirarlo fuori dal congelatore anche perché l’operazione nostalgia funziona. Ma non è l’unica novità per Nicola Savino: come spiega sempre Dagospia, condurrà anche un nuovo game show che prenderà il posto di Guess My Age.