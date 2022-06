Ballando con le Stelle, Milly Carlucci cambia tutto! Arriva un’icona della musica italiana

Cambia tutto nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha scelto, soprattutto per quanto riguarda la prossima giuria

In questi giorni si sta lavorando già alacremente per preparare la nuova edizione di uno dei talent show migliori in casa Rai. Ovvero Ballando con le Stelle, appuntamento fisso della stagione autunnale ed invernale del sabato sera di Rai Uno.

Milly Carlucci in questi giorni è alle prese con la scelta del cast definitivo. In ballo c’è il nome dei concorrenti che prenderanno parte alla competizione di ballo, ma anche la partecipazione di giuria ed ospiti illustri che cambieranno di puntata in puntata.

Secondo le indiscrezioni più recenti, pare che la Carlucci e la produzione di Ballando con le Stelle stiano lavorando ad una rivoluzione assoluta. Soprattutto in giuria, visto che il numero dei votanti potrebbe aumentare a sorpresa: nessuna uscita di scena, ma si vocifera che la Carlucci stia pensando di inserire un volto storico Rai come Giancarlo Magalli.

Magalli si unirebbe ai giurati storici del programma. Ovvero la coreografa Carolyn Smith, lo stilista Guillermo Mariotto, il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni, la cronista Selvaggia Lucarelli e l’attore e autore Fabio Canino.

Colpaccio a Ballando con le Stelle: Milly Carlucci convincerà Iva Zanicchi

Ma il vero colpaccio Milly Carlucci dovrebbe attuarlo nel cast dei ballerini d’eccezione. Ovvero i vip scelti per partecipare alla gara di ballo che si terrà ogni sabato su Rai Uno a partire dal prossimo autunno.

Secondo il settimanale Oggi, Milly Carlucci avrebbe ottenuto il sì di Iva Zanicchi. L’icona della musica italiana, che quest’anno ha preso parte di nuovo al Festival di Sanremo, dovrebbe far parte dei danzatori provetti della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

La Zanicchi è molto legata a Milly Carlucci, la quale l’ha già voluta con sé per l’ultima edizione de Il Cantante Mascherato. Un personaggio vitale, maturo ma allo stesso tempo di grande fascino, amata dai più giovani ai più esperti spettatori.

La stessa Iva tempo fa aveva rivelato di voler fare una prova in pista come ballerina per una notte e nel caso a partecipare poi come concorrente. Desiderio esaudito: molto probabilmente la cantante di Zingara farà il suo debutto sulla pista da ballo.