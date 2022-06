Amato volto di Don Matteo entra nel cast del Paradiso delle Signore? C’è l’annuncio ufficiale

Uno dei volti più amati di Don Matteo è pronto ad entrare nel cast de Il Paradiso delle Signore. Arriva anche l’annuncio: tutti i dettagli.

Spunta un clamoroso dettaglio sulla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, pronte ad accogliere nel cast uno degli amati volti di Don Matteo. Scopriamo di chi si tratta e come ha annunciato il suo ingresso nella soap opera.

A settembre torna sul piccolo schermo il Paradiso delle Signore, con i nuovissimi episodi della settima stagione. Nel cast del telefilm, inoltre potrebbe esserci una new entry. Infatti a inizio giugno 2022 l’attrice Jenny De Nucci ha pubblicato una Instagram Stories geolocalizzata ai Videa Studi Televisivi. Proprio quel post ha allertato i fan della soap opera Rai. Infatti tutti gli indizi portano ad un ingresso della De Nucci nella serie.

Jenny De Nucci è un’attrice nata a Garbagnate Milanese, domiciliata a Monza. I suoi capelli biondi e gli occhi marroni sono stati protagonisti di diversi film e serie televisive in onda nelle reti Rai. Nel 2018 recita nel film per la tv The Mates nel ruolo di Jenny e nel corto Happy Birthday in cui è Sara.

È conosciuta principalmente per la parte di Isabella nella fiction Un passo dal cielo in onda su Rai 1 e disponibile su RaiPlay con le puntate finora trasmesse. Dal 2020 è entrata nel cast di Don Matteo, apparendo negli episodi Ricordati di santificare le feste e Non desiderare la donna d’altri. Purtroppo però Jenny non entrerà a far parte del cast de Il Paradiso delle Signore. Andiamo a scoprire quindi cos’è successo.

Il Paradiso delle Signore, non ci sarà Jenny De Nucci: il motivo

Dopo la storia in cui appare all’interno degli studi dei Videa Studi Televisivi, in molti hanno pensato in un ingresso di Jenny De Nucci all’interno del cast de Il Paradiso delle Signore. La smentita però è arrivata dalla stessa attrice di Garbagnate Milanese tramite il suo profilo ufficiale di Twitter. Infatti Jenny ha specificato che non si trovava nello stesso luogo in cui si sta girando Il Paradiso delle Signore 7 per la soap.

Infatti l’attrice ha risposto ad una fan che gli ha chiesto se si trattasse di una new entry della soap opera afferamando: “no ragazzi sto preparando un film accanto ai loro teatri“. Quindi tutte le speranze dei followers dell’amata attrice sono andate in fumo. Jenny non farà parte del cast de Il Paradiso delle Signore 7, ma è comunque pronta a lanciare la notizia della sua partecipazione ad un nuovo film.