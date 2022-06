Uomini e Donne, il calvario dell’ex tronista: “Vicino alla morte” – VIDEO

L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato improvvisamente una scomoda verità del suo passato: è stata diverse volte vicino alla morte. Ecco cosa le è successo e quale malattia ha scoperto solo in un secondo momento di avere.

L’ex tronista di Uomini e Donne si è sempre contraddistinta per il suo carattere solare e spigliato. Non ha mai nascosto la sua passione per il mondo dell’arte e dello spettacolo, ed è riuscita a conquistarsi delle parti nel film Reality di Paolo Sorrentino e nella fiction Rai Sotto Copertura – la cattura di Zagaria.

L’esperienza di Teresa Langella a Uomini e Donne iniziò nel lontano 2010, quando aveva solo 18 anni ed arrivò negli studi Mediaset come corteggiatrice di Leonardo Greco e poi, nel 2011, di Andrea Angelini. Sette anni più tardi, nel 2018, divenne tronista dopo la sua esperienza come tentatrice a Temptation Island.

Uomini e donne, l’ex tronista è arrivata vicino alla morte

La partenopea Teresa Langella conobbe proprio a Uomini e Donne l’amore della sua vita ed attuale fidanzato, Andrea Dal Corso. I due lavorano insieme come influencer in ambito fitness: come amano sottolineare, trascorrono insieme proprio ogni momento della giornata. Insomma, da una donna così felice nessuno si sarebbe aspettato un dramma.

Quasi all’improvviso, l’ex tronista di Uomini e Donne è voluta venire allo scoperto, raccontando ai suoi fan di essere stata molto vicino alla morte. Ha spiegato che, per diverso tempo, finiva in ospedale almeno una volta a settimana. Trascorreva le sue giornate aspettando che, prima o poi, comparissero i famigerati sintomi.

L’identificazione e la soluzione del problema: ascoltare sè stessi

L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di essere stata sempre molto attiva e vivace, soprattutto fino ai suoi vent’anni: poi, qualcosa è improvvisamente cambiato e l’ha portata molto vicino alla morte. All’inizio non capiva i suoi sintomi e cosa le stesse davvero succedendo, poi capì di soffrire di ansia ed attacchi di panico.

Iniziò a trascorrere molto tempo in mezzo alla natura, che la faceva rilassare e le dava un po’ di conforto. La vera svolta, però è arrivata quando ha cercato le radici psicologiche profonde del suo disagio. Lì ha capito che cercava troppo l’approvazione degli altri, e questo la stava portando ad allontanarsi da ciò che era e da quello che sentiva.

Ecco il racconto dell’ex tronista di Uomini e Donne riguardo i suoi attacchi di ansia e di panico.