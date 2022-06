“Ieri fuoco e fiamme, oggi tutti amici”, si accende la miccia all’Isola dei Famosi ed impazza il caos

L’Isola dei Famosi on fire con gli ultimi litigi, c’è chi però non ci passa sopra e continua a lamentarsi: cosa sta succedendo ai naufraghi?

Il reality show è verso la sua fase finale, ma di scontri se ne vedono ancora quotidianamente: i naufraghi non trovano pace neppure tra loro stessi. La convivenza è troppo pesante e si fa sentire…

Durante l’ultima puntata c’è stato un vero e proprio caos che ha creato una spaccatura nel gruppo di naufraghi con Nicolas Vaporidis, Eduardo Tavassi e Carmen Di Pietro da una parte e Nick e Lory Del Santo dall’altra, con il cantante che ha fatto un piccolo tradimento al suo gruppo di sempre suscitando qualche malcontento. Quest’ultima è stata poi eliminata -ma non dispensa da offrire dello show direttamente dal divano di casa sua- e la situazione in Honduras è cambiata.

In particolare, Carmen di Pietro sembrerebbe aver fatto un passo in avanti nei confronti di Nick: pur non chiedendogli scusa per la battuta fatta, non riesce a nascondere le lacrime quando gli confessa di essere dispiaciuta per aver perso il loro rapporto. “Mi vengono le lacrime agli occhi, ci conosciamo da tanti anni” ha ammesso la Di Pietro che poi si è stretta in un lungo e sincero abbraccio con Nick.

Isola dei Famosi, Nick e Nicolas Vaporidis si riavvicinano: in Honduras torna il sereno

Il clima sereno che si è creato sulla nuova spiaggia sembra cancellare le tensioni dei giorni precedenti. Tra Nick, Carmen e Nicolas sembra finalmente tornato il sereno! 🏝#Isola pic.twitter.com/OkwiaLjThT — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 8, 2022

Dopo Carmen Di Pietro, anche Nicolas Vaporidis si è avvicinato a Nick provando a giustificare gli atteggiamenti avuti negli ultimi giorni: “Mi dispiace” ha ammesso l’attore con il cantante che gli ha risposto diplomaticamente: “Esageriamo sempre, questa è la fame”.

Nick non riesce a credere ai suoi occhi e resta perplesso davanti alle scuse dei suoi due compagni d’avventura: “Ieri fuoco e fiamme e oggi tutti amici. Sono rimasto, perché stanotte Nicolas si è avvicinato e ha capito magari di aver esagerato. E stamattina siamo più amici di prima… Sono felice, una bella cosa dai”.