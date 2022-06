Tale e Quale Show, storia d’amore finita per una ex concorrente: pubblico sbigottito. Sembrava filare tutto nel migliore dei modi e invece…

Per quanto riguarda Carolina Rey, volto noto di Rai Gulp e passato nel 2020 nel programma di Carlo Conti, la carriera prosegue a gonfie vele mentre sul piano sentimentale è finita con Roberto.

Un bellissimo momento dal punto di vista professionale, meno per quanto concerne la sfera amorosa. Stiamo parlando della bellissima Carolina Rey, giovane conduttrice a cui la Rai ha affidato per tutta l’estate il programma Weekly, in onda il sabato e la domenica mattina. Accanto a lei troveremo anche Fabio Gallo di Linea Blu. Per lei sarà davvero una grande chance di spiccare definitivamente il volo dopo la gavetta svolta giovanissima sulle frequenze di Rai Gulp. La Tv per ragazzi è stato un trampolino di lancio da sfruttare e a quanto pare sembra averlo fatto nel migliore dei modi. Carolina Rey ha avuto anche spazio su Rai 1 nel 2020, come concorrente di Tale e Quale Show, il format condotto da Carlo Conti.

Tale e Quale Show, storia d’amore finita per Carolina Rey: per fortuna il lavoro va a gonfie vele

Come detto, però, a fare da contraltare al bellissimo momento professionale c’è quel senso di amarezza che tutti hanno quando finisce un’importante storia d’amore. La trentenne ha infatti annunciato sulle pagine del settimanale Nuovo Tv di aver rotto definitivamente con Roberto Cipullo, produttore cinematografico e padre di suo figlio Filippo (di 4 anni).

A quanto pare si è trattato di un vero fulmine a ciel sereno, visto che i due sembravano filare alla grande e stavano pianificando il matrimonio. Poi all’improvviso il cambio di tendenza e la decisione di intraprendere strade diverse. Da mamma single deve conciliare ora gli impegni televisivi con la crescita di Filippo. Nella sua intervista al magazine ha dichiarato: “Quando è arrivata la notizia di Weekly, sia il papà sia i nonni di Filippo si sono immediatamente messi a disposizione per darmi una mano”. Per quanto riguarda invece la rottura con Roberto non ci sono state spiegazioni, resta un mistero. I due dovrebbero però aver mantenuto dei rapporti cordiali per il bene del loro bambino.