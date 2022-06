“Si è spento piano piano”, rivelazione choc di una delle protagoniste di Amici: fulmine a ciel sereno

Nelle ultime ore è arrivata una rivelazione choc di una delle grandi protagoniste delle ultime edizioni di Amici: clamorose le sue parole.

Torna a parlare una delle grandi protagoniste delle ultime stagioni di Amici. Infatti stando alle sue parole si sarebbe ‘spenta’. Andiamo quindi a scoprire cos’ha detto ed a chi si è riferita nel corso dell’ultima intervista.

Nel corso dell’ultima puntata di ‘S’è fatta notte‘, Maurizio Costanzo ha avuto modo di ospitare Anna Pettinelli. La speaker radiofonica ha quindi sviscerato diversi argomenti riuscendo a svelare alcuni dettagli sulla fine della sua ultima relazione. L’unica volta in cui la speaker radiofonica aveva affrontato in punta di piedi la questione era stato da Silvia Toffanin ma senza spiegarne i motivi. Nel corso del talk show del marito di Maria De Filippi è sorto qualche dettaglio in più sulla sua ultima storia d’amore finita male.

Inizialmente la sua rottura era stata indicata come una pausa di riflessione e un allontanamento, ma adesso sembrerebbe diventata a tutti gli effetti una rottura. Quindi oramai è ufficiale, Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati e sembra senza soluzione di ritorno. Anna ha quindi stupito tutti rivelando: “Stefano non è più mio marito” – ha poi continuato – “Diciamo che il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte“. Andiamo quindi a vedere tutte le parole di Anna durante l’intervista da Costanzo.

Amici, Anna Pettinelli parla del padre: “Da figlio diventi genitore”

Nel corso della sua intervista da Maurizio Costanzo, Anna Pettinelli ha avuto anche modo di parlare del padre. Infatti la coach di Amici nel dettaglio ha rivelato cosa si prova a vedere i genitori invecchiare affermando: “C’è un momento della vita in cui da figlio diventi a tua volta genitore“. La Pettinelli con il proprio padre ha vissuto qualcosa di simile. Questo infatti è il momento in cui il figlio si rende conto che deve essere lui a pensare ai propri genitori e inizia a mancarti quel punto di riferimento avuto per tutta la vita.

Sulla sensazione di non poter contare più su quello che una volta era il tuo punto di riferimento, Anna ha continuato: “Improvvisamente diventi veramente grande. Diventi autonomo, sei da solo e devi occuparti di un’altra persona. E’ pazzesco“. Infine la Pettinelli ha avuto modo di parlare anche del suo amore per la radio. In merito la coach di Amici ha concluso rivelando gli stimoli che la spingono ancora per lavorare in radio: “Li trovo guardando la vita, leggendo giornali, leggendo libri, vedendo un film, ascoltando musica, sentendoti parlare“. Infatti Anna va tutti i giorni in onda su RDS dalle 10 alle 12 in compagnia di Sergio Friscia.