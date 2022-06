“Ho paura”: Roger Balduino spaventa i fan dopo L’Isola dei Famosi – VIDEO

Roger Balduino ha spaventato i suoi fan ammettendo di avere paura per quello che lo aspettava nella giornata dell’8 giugno, ovvero un’operazione. Ecco cosa ha raccontato ai suoi fan in alcuni brevi video.

L’intervista rilasciata da Roger Balduino a Pomeriggio Cinque il 7 giugno ha sorpreso la sua sincerità. L’ex naufrago non ha avuto problemi a confermare, insieme a Vladimir Luxuria, quello che era già in parte emerso durante il confronto in Honduras con Estefania Bernal. Prima dell’inizio del reality show si era messo d’accordo per inscenare una finta relazione.

Come ha sottolineato anche l’ex naufraga Laura Maddaloni dai suoi account social, mentre Roger ha chiesto scusa spiegando che gli accordi per la finta relazione in realtà gli erano un po’ sfuggiti di mano, Estefania ha continuato a mentire, negando tutto. Balduino ha anche accennato ai suoi problemi di salute, che gli hanno impedito di rimanere in Honduras.

Roger Balduino e l’operazione che spaventa: il racconto

Durante la diretta del 7 giugno de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha speso delle bellissime parole per introdurre in studio Roger. Il modello brasiliano aveva firmato l’accordo per rimanere anche dopo l’estensione del reality show. Anche quando il medico gli aveva confermato la gravità dei suoi problemi di salute, aveva comunque chiesto di rimanere.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Roger, sembrerebbe che il medico de L’Isola dei Famosi abbia negato a Roger la possibilità di continuare l’esperienza da naufrago. La motivazione potrebbe essere stata spiegata dallo stesso Balduino nella giornata dell’8 giugno, quando ha confessato ai suoi ammiratori di avere paura.

Il modello ha lasciato L’Isola con le stesse motivazioni di Patrizia?

Roger Balduino ha ufficialmente lasciato L’Isola dei Famosi per i suoi problemi alla caviglia, ed ha anche rivelato di essersi bruciato un piede. In un breve video che ha diffuso dal suo profilo Instagram, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha raccontato che stava per sottoporsi ad una “piccola operazione“, senza aggiungere ulteriori dettagli.

Questo renderebbe le condizioni di salute di Roger Balduino molto simili a quelle di un’altra ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti: anche lei ha lasciato l’Honduras per sottoporsi ad un’operazione. L’influencer, come il modello brasiliano, aveva inizialmente chiesto di poter rientrare dopo l’intervento, ma le era stato negato.

Questa è la confessione di Roger Balduino, prima a Pomeriggio Cinque e poi ai suoi fan:

Ecco i ricordi di Roger Balduino della sua esperienza a L’Isola dei Famosi: