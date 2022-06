Roby Facchinetti al Summer Music contro la sclerosi multipla

Note di solidarietà contro la sclerosi multipla a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. Al via, dal 24 al 26 giugno 2022, il Summer Music: tre giorni di musica e divertimento con concerti, area street food e birra artigianale.

L’evento si terrà all’impianto sportivo Borgo della Vittoria ed è stato organizzato dall’associazione Chiave di Solidarietà, in favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM).

Roby Facchinetti riprenderà il Symphony Tour estivo

Aprirà l’evento il 24 giugno l’artista, cantautore ed ex tastierista dei Pooh Roby Facchinetti, che ha scelto di riprendere il suo Symphony Tour estivo proprio da San Martino Buon Albergo per dimostrare la sua piena adesione all’iniziativa.

Il 25 giugno saliranno sul palco gli ABBA Dream, tribute band degli ABBA, conosciuta in tutta Europa. Il 26 invece, l’evento sarà concluso con l’esibizione dei Big One, tribute band veronese dei Pink Floyd ormai famosa a livello internazionale.

Sono già ventisette gli sponsor che hanno voluto dare il proprio contributo per l’organizzazione dell’iniziativa che ha come obiettivo sostenere la ricerca dell’AISM a Verona e in provincia.

Sclerosi multipla: i dati della Regione Veneto

In tutta la Regione Veneto, secondo i recenti dati Istat, su una popolazione residente di 4 milioni e 854mila cittadini, la prevalenza della sclerosi multipla viene stimata a 10.580 casi, mentre l’incidenza per il 2022 a 290 nuovi casi. Un dato allarmante dinanzi al quale l’AISM necessità di una più vigorosa rete di ricerca ed assistenza attuabile con aiuti concreti e nuovi sforzi. Ecco perché l’associazione Chiave di Solidarietà ha ideato il Summer Music nell’ultimo weekend di giugno, il cui incasso sarà devoluto all’AISM di Verona per l’innalzamento dei livelli socio-assistenziali e di ricerca sul territorio.