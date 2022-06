Roberta Capua, il ricordo che fa male: “Il dolore era troppo forte”

Roberta Capua ha ricordato cosa le è successo nel corso del 2021, quando conduceva la sua prima stagione di Estate in diretta. Ecco le incredibili parole della conduttrice, che come madre si è sentita molto scossa.

Durante l’estate 2021, Roberta Capua si era lamentata della sua lunga assenza dalla Tv. Era comunque stata chiamata all’improvviso per condurre Estate in diretta, ed aveva accettato con gioia. Il pubblico l’aveva ampiamente ripagata per il suo impegno, aggirandosi intorno alla media di 1 milione di spettatori e del 15% di share televisivo.

C’erano veramente pochissimi dubbi che Roberta Capua sarebbe stata riconfermata anche per l’edizione 2022 del programma. La puntata di esordio stagionale ha registrato 1.360.000 spettatori ed il 17% di share, battendo l’avversaria di Canale 5, Barbara D’Urso, ed il suo contenitore di cronaca e gossip Pomeriggio Cinque.

Roberta Capua, il dolore a L’Estate in diretta

Secondo un’indiscrezione rivelata da www.davidemaggio.it, Roberta Capua avrebbe richiesto di avere nel cast 2022 de L’Estate in diretta un suo vecchio collega, con cui ha lavorato per alcuni anni a I fatti vostri. Si tratta di Marcello Cirillo, musicista e cantante che precedentemente ha lavorato anche a Mezzogiorno in famiglia ed UnoMattina.

Con l’inizio della stagione Tv estiva, Roberta Capua ha concesso un’intervista al settimanale Gente, dove ha rivelato alcuni dettagli personali. Ad esempio, ha raccontato che, forse, la sua assenza forzata dal piccolo schermo e l’addio a Buona Domenica è arrivato nel momento giusto. Proprio in quel periodo aveva deciso di sposarsi ed avere un figlio.

La conduttrice fa eco a Federica Panicucci: “Duro momento”

Roberta Capua ha anche voluto ricordare uno dei momenti più difficili per lei di Estate in diretta. Come già rivelato da Federica Panicucci, anche la conduttrice napoletana ha spiegato di sentirsi molto coinvolta da alcune storie di cronaca che vengono raccontate nel corso della trasmissione, e spesso sono corredate da interviste.

Nel corso dell’estate 2021, ha dovuto lanciare un servizio che l’ha veramente fatta stare male. Roberta Capua ha ricordato: “Il dolore come madre era troppo forte. Per fortuna con me c’era Gianluca Semprini“. La presentatrice ha quindi spiegato di aver chiesto agli autori di darle cinque minuti per riuscire a riprendersi e continuare.

Ecco una simpatica imitazione di Roberta Capua da parte di Francesca Manzini: