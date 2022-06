“Si sono messi d’accordo”, terremoto all’Isola dei Famosi: smascherati due naufraghi!

Due naufraghi dell’Isola dei Famosi avrebbero stretto un patto durante la loro permanenza in Honduras: smascherati in diretta a Pomeriggio Cinque.

Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha invitato diversi eliminati reduci dall’Isola dei Famosi. Due di loro hanno smascherato alcuni dei colleghi che si sarebbero messi d’accordo: cos’è successo in Honduras.

Nella giornata di ieri Barbara d’Urso ha voluto ospitare a Pomeriggio Cinque diversi naufraghi eliminati dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Infatti nello studio del talk show erano presenti Clemente Russo, Guendalina Tavassi, Laura Maddaloni e Roger Balduino. Proprio quest ultimo, sin dalle prime battute della trasmissione, ha cercato di passare per vittima di Estefania Bernal. Guendalina, Clemente e Laura l’hanno prontamente smentito rivelando al pubblico il teatrino messo su dai due e la finta storia d’amore.

Roger ha esordito dichiarando: “Dopo L’Isola non voglio né Bea, né Estefania, basta. Ho una terza fuori che mi aspetta. No scherzo, ma non voglio tornare con loro due. Però io riesco a perdonare e rivedrò sicuramente Estefania“. Il concorrente ha rivelato di aver fatto qualcosina con la Bernal prima di partire dall’albergo, ma di non provare più nessun sentimento adesso.

Balduino ha quindi confessato: “Sì Barbara ci eravamo messi d’accordo dicendo ‘ok facciamo la coppia e ci proviamo’. Però dopo mi ero affezionato. Io con il cuore non gioco ed erano nati dei sentimenti. La colpa di questa cosa organizzata è al 50% di tutti e due è stata una strategia“. Andiamo quindi a vedere la reazione degli altri concorrenti presenti in studio.

Isola dei Famosi, Roger Balduino sbugiardato a Pomeriggio Cinque: Guendalina e Clemente Russo lo inchiodano

Dopo le parole di Roger Balduino è scoppiato il caos in studio. Infatti la prima a sbottare è stata Guendalina Tavassi. L’influencer romana ha quindi tuonato: “Ma che devi perdonare Estefania? Hai preso in giro tutta Italia insieme a lei! Io ed Edoardo li abbiamo sentiti. Un giorno stavano vicino al fuoco e non ci avevano visti“.

Guendalina ha poi continuato con un’incredibile rivelazione: “Estefania diceva a Roger ‘Dai continuiamo così che ci fanno la clip per uscire di più insieme’. Lei aveva architettato questa cosa e lui le era andato dietro. Però erano d’accordo e hanno fatto la coppia. Roger poi l’ha sbugiardata e a lei rodeva tantissimo“.

Ad unirsi all’accusa anche Clemente Russo e Laura Maddaloni. I due infatti si sono accodati affermando: “Qui non c’è nessuna vittima! Tutti e tre, compresa la ex Beatriz hanno fatto un piano premeditato” – la coppia campana ha poi concluso – “Poi ad un certo punto questa cosa studiata vi è scappata dalle mani, quindi tu hai messo in atto un’altra strategia. Però non è che tu sei vittima e lei la carnefice o la strega. Voi tre siete complici“. Quindi nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque la verità è venuta a galla, con i due concorrenti che erano d’accordo sin dal primo momento in Honduras.