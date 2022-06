Portato di corsa in infermeria! Nuovo malore all’Isola dei Famosi: si ritira?

Altro colpo di scena all’Isola dei Famosi. Secondo le ultime indiscrezioni dall’Honduras uno dei protagonisti è a rischio addio

Partecipare all’Isola dei Famosi da lontano può sembrare un lusso, un’esperienza agiata tra sole, mare e spiagge tropicali. Ma non è affatto così: il bello di questo reality show è proprio la condizione disagevole con cui si devono confrontare i personaggi del mondo dello spettacolo.

Non è rato che sull’Isola dei Famosi, proprio per le condizioni precarie e primitive di vita, possano portare a problemi di salute e malesseri di vario genere. Non è la prima volta che capita ai naufraghi, ma nelle ultime ore è giunta una notizia che fa preoccupare non poco.

Pare che uno dei concorrenti ancora in gara dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi sia andato di corsa in infermeria per un malore da non sottovalutare. Si tratta di Marco Cucolo, il giovane modello napoletano che è ancora in lizza per la vittoria finale del reality.

Marco Cucolo si è sentito male: è successo dopo l’addio di Lory Del Santo

Cucolo è un modello e video-maker napoletano di 30 anni. Il suo nome è balzato alle cronache non tanto per il lavoro che svolge, bensì per il rapporto sentimentale con Lory Del Santo, la chiacchierata attrice che ha ben 34 anni in più del giovane.

Il malore che ha colpito Marco Cucolo è giunto in seguito all’uscita di scena proprio di Lory Del Santo dall’edizione dell’Isola dei Famosi, alla quale hanno preso parte assieme fin dall’inizio dell’avventura.

L’indiscrezione giunta ieri ai media italiani parla di un malessere non così improvviso. Cucolo infatti si sentiva poco bene da giorni, probabilmente per colpa di disturbi gastrointestinali accusati nelle ultime settimane.

L’uomo è stato portato subito in infermeria per alcune cure, ma ancora non si hanno dettagli sulle sue condizioni attuali. Non è da escludere che, se i problemi fossero considerati più seri del previsto, Marco Cucolo possa tornare anticipatamente a casa e chiudere così l’esperienza all’Isola dei Famosi 2022.

Oltre ai problemi intestinali già segnalati, è possibile che il ragazzo napoletano soffra della lontananza con la fidanzata Lory Del Santo. I due infatti sono legatissimi e lavorano insieme anche nella vita di tutti i giorni. Nelle prossime ore ne sapremo di più sul suo destino di naufrago.