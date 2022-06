Luca Salatino e Soraia Allam sempre più “lontani”: la decisione spiazza i fan

Dopo Uomini e Donne sembra che Luca Salatino e Soraia Allam non stiano trovando l’idillio sperato, almeno secondo l’ultima scelta

Giovani, belli ed innamorati. Luca Salatino e Soaraia Allam Ceruti hanno concluso la loro avventura sul trono classico di Uomini e Donne con un idillio sperato da molti. Il giovane cavaliere ha scelto la bellissima corteggiatrice proprio nelle ultime puntate della stagione.

Una coppia all’apparenza perfetta ed idilliaca. Luca Salatino è un pugile romano, prestante e vigoroso ma allo stesso tempo molto sensibile. Soraia Allam, ragazza comasca con origini maghrebine, ha invece un fascino esotico ed un atteggiamento timido e sensuale allo stesso tempo.

La coppia però, una volta lasciata la trasmissione di Maria De Filippi, ha dovuto fare i conti con la vita di tutti i giorni. I due amanti infatti dovranno scendere a patti per cercare di tenere forte l’idillio anche lontano dalle telecamere, per questioni logistiche non comode.

Niente convivenza per Luca Salatino e Soraia Allam: coppia in crisi?

Già nei giorni scorsi avevamo parlato del problema tra Luca Salatino e Soraia Allam legato alla lontananza ed alle vite separate. Per il momento il pugile vive a Roma come al suo solito, mentre Soraia difficilmente lascerà Como per motivi lavorativi.

I due passeranno del tempo assieme grazie alle vacanze estive che svolgeranno tra poco. Sicuramente Luca e Soraia stanno già organizzando le ferie di coppia che rappresenteranno il primo appuntamento ufficiale dopo la scelta di Uomini e Donne.

La conferma sulla distanza problematica è arrivata dal settimanale Chi. Luca Salatino e Soraia Allam non andranno a convivere in questo periodo. Anzi, una vita assieme dei due neo-fidanzati non sembra essere tra i progetti imminenti. La scintilla tra loro è assolutamente viva e accesa, ma la lontananza la farà da padrone.

Molto chiaro ed esplicativo il messaggio di Luca Salatino: “Vogliamo vivere questa nostra storia senza paranoie”. Vale a dire senza scadenze o programmi imminenti ed impegnativi. Il pugile è sempre stato chiaro: è cotto di Soraia (la cosa è reciproca) ma non vuole buttarsi a capofitto senza razionalità nella relazione. Il tempo sarà consigliere, anche perché i due hanno vite e professioni ancora molto distanti.