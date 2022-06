Il Paradiso delle Signore 7, uno dei protagonisti dà un taglio al passato: c’è l’addio definitivo

Uno dei protagonisti de ‘Il Paradiso delle Signore 7’ ha deciso di dare un taglio definitivo al passato. Andiamo a vedere cos’è successo.

Cambio look per una delle grandi protagoniste de ‘Il Paradiso delle Signore 7’. Infatti una delle attrici ha deciso di darci un taglio in vista della nuovissima stagione della soap opera: scopriamo la sorprendente decisione presa.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 i telespettatori potranno notare un notevole cambio di look da parte di Maria Puglisi. La protagonista, interpretata dall’attrice Chiara Russo, ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli piuttosto drastico. Infatti gli appassionati hanno potuto notare questo cambiamento dalle prime foto del cast emerse in rete. Gli attori infatti si sono riuniti per girare le scene della nuova stagione della soap opera in onda su Rai 1.

Chiara Russo ha quindi detto addio alla sua chioma lunga con capelli ricci e castani, optando per un look con caschetto alle spalle con riga laterale. L’attrice ha accompagnato la foto del caschetto con una didascalia: “E si sta divinamente“. Adesso bisognerà scoprire se anche nella serie il personaggio di Maria Puglisi darà un taglio definitivo alla storia con Rocco. Andiamo quindi a vedere il grande cambiamento estetico che vedremo nelle prime puntate della trasmissione.

Anche Maria Puglisi quindi è tornata sul set de Il Paradiso delle Signore. Insieme a lei anche Francesca Del Fa ha deciso di cambiare look, con una foto postata sempre su Instagram che non lascia spazio ai dubbi. Infatti stavolta stiamo parlando del suo lavoro all'interno della serie, con la bella Cipriani che sarà la capo commessa del grande magazzino che prenderà il posto di Gloria Moreau, alle prese con le conseguenze della sua deposizione spontanea alla polizia. Appuntamento quindi all'1 settembre per scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi della soap opera Rai.

Anche Maria Puglisi quindi è tornata sul set de Il Paradiso delle Signore. Insieme a lei anche Francesca Del Fa ha deciso di cambiare look, con una foto postata sempre su Instagram che non lascia spazio ai dubbi. Infatti stavolta stiamo parlando del suo lavoro all’interno della serie, con la bella Cipriani che sarà la capo commessa del grande magazzino che prenderà il posto di Gloria Moreau, alle prese con le conseguenze della sua deposizione spontanea alla polizia. Appuntamento quindi all’1 settembre per scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi della soap opera Rai.