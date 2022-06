Fabrizio Corona non perde il “vizio”: a breve lo farà di nuovo!

Il discusso personaggio Fabrizio Corona ha ufficializzato il tutto: non perde il vizio e lo farà di nuovo, presumibilmente a settembre prossimo

Senza dubbio è uno dei personaggi dello showbiz italiano più discussi e discutibili in circolazione. Fabrizio Corona ha fatto parlare di sé per moltissimi motivi, per cause più o meno deprecabili e per il gossip che si scatena sempre attorno alla sua figura.

Da quando è balzato al centro delle cronache mondane, Corona ha praticamente fatto di tutto. Relazioni complicate con donne famose del mondo dello spettacolo. Rapporti discutibili con personaggi da archiviare (vedi Lele Mora), persino un periodo di detenzione in carcere per corruzione e reati tributari.

Insomma, quando si parla di Fabrizio Corona c’è sempre da sorprendersi. Ma l’ultima rivelazione del noto giornalista e fotografo di scandali ha finalmente un lato positivo. Che il tanto discusso personaggio abbia finalmente messo la testa a posto?

Un’altra relazione seria per Fabrizio Corona: convolerà a nozze a settembre

Corona ha parlato del suo momento attuale e della sua vita privata al settimanale Chi. In particolare il giornalista ha confermato la relazione con la giovane Sara Barbieri. Si tratta di una modella classe 2000 che si sta frequentando in maniera stabile con Fabrizio ormai da parecchi mesi.

Fabrizio Corona sembra letteralmente preso dalla gioventù e dalla mentalità ribella di Sara Barbieri, come spiegato di recente. Tanto da aver annunciato un imminente matrimonio:

“ho deciso di sposare sara, le nozze saranno a settembre. perchè sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente, Sono un buon partito. lei ha 26 anni meno di me, ma non è una bambina”

Insomma idee chiare sulla vita sentimentale di Fabrizio Corona, che a settembre tornerà dunque a sposarsi con il sì della giovane e bella Sara. Un passo in avanti verso una vita più regolare e meno scapestrata.

Corona ha il “vizio” delle relazioni altisonanti a livello mediatico. Storiche le relazioni con donne del calibro di Belen Rodriguez, Silvia Provvedi de ‘Le Donatella’ e Sophie Codegoni, oltre al primo matrimonio con Nina Moric.

Non è da meno però la compagna Sara Barbieri, visto che prima di legarsi a Corona aveva frequentato il rapper Salmo, anche lui partner con un’ampia differenza anagrafica.