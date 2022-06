“Non ci sarà”, esclusione eccellente al GF Vip 7: Signorini rivela tutto

Il GF Vip 7 è alle porte più di quanto si pensa e Alfonso Signorini comincia a dare qualche indizio qua e là sulla prossima edizione

Non manca tantissimi alla prossima edizione del reality show e come consueto, il padrone di casa comincia a sparpagliare indizi qui e lì su come sarà il cast di opinionisti e concorrenti: quest’anno ci sarà da divertirsi.

Alfonso Signorini sarà ancora una volta al timone del Grande Fratello VIP giunto alla sua settima edizione. Al termine della passata stagione con la vittoria di Jessica Selassié, il conduttore non indugiò un attimo e salutò i telespettatori con un rumorosissimo: “Ci vediamo qui, a settembre”. Così, di punto in bianco, ha spoilerato la sua presenza anche nella nuova edizione del reality show di cui sarà conduttore e direttore artistico.

La promessa è chiara: un’edizione scoppiettante che lasci col fiato sospeso tutti i telespettatori di puntata in puntata, tanta carne a cuocere e poco spazio alle chiacchiere, intrattenere è la parola d’ordine che deve esser ben impressa nella mente dei vipponi. Non sarà semplice sostituire il teatrino creato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, ma almeno c’è da provarci.

Alfonso Signorini è chiaro dal primo momento: Katia Ricciarelli non sarà tra le opinioniste

Katia Ricciarelli ha creato molto caos nell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, il suo caratterino ha fatto molto chiacchierare i suoi coinquilini. Negli ultimi giorni, proprio a causa del suo temperamento, è emersa la notizia che avrebbe potuto prendere un comodo posto in poltrona come opinionista al fianco di Amanda Lear. A spegnere gli entusiasmi ci pensa Alfonso Signorini che su Chi Magazine scrive: “Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma”.

Siccome troppo presi dal teatrino creato dai vipponi all’interno della casa, non tutti ricordano perfettamente che neanche le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli se le sono mandate a dire, Alfonso Signorini riuscirà a trovare qualcuno all’altezza con cui far divertire il pubblico anche in studio? Che la Mission Impossible abbia inizio.