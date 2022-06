Una proposta di matrimonio; uno scenario unico al mondo; un dipendente fin troppo scrupoloso. Elementi che, scontratisi fra loro, hanno provocato un mix “fatale”. Quello che doveva essere un momento unico si è trasformato in una scena ai limiti del grottesco. I fatti: due ragazzi, un uomo e una donna, salgono sul palco di Disneyland Paris. Sullo sfondo, la romantica scenografia del castello della Bella Addormentata. Luogo perfetto per una proposta di matrimonio. E difatti l’uomo si inginocchia ai piedi della sua bella e tira fuori dalla tasca l’anello per formulare la fatidica richiesta.

Un momento unico che basta pochissimo a rovinare. Proprio mentre l’uomo sta per mettere l’anello al dito della donna, irrompe sulla scena un dipendente della struttura. Il quale, con gesto fulmineo, “requisisce” l’anello invitando i due futuri sposi a scendere dal palco. La policy interna del parco divertimenti prevede, infatti, che quella pedana sia riservata solo agli artisti che si esibiscono. L’inflessibilità del dipendente non si è fermata nemmeno di fronte a un momento magico e irripetibile come questo.

Il video, postato inizialmente su Reddit, è diventato in breve tempo virale ottenendo migliaia di visualizzazioni e commenti. Tanto che EuroDisney, vista la mole di commenti indignati, è stata costretta a scusarsi: “Ci rammarichiamo per come sia stata gestita la situazione. Ci siamo scusati con la coppia coinvolta e ci siamo offerti di rimediare.” Come non è ancora dato sapere, visto che il momento era davvero irripetibile. I due futuri sposi hanno comunque reagito con un sorriso, pur non nascondendo il forte rammarico del momento.