Boom Love is in the air! Novità sensazionale per i telespettatori: che bello

Esplode una clamorosa notizia di gossip riguardante la serie turca Love Is in the Air. La notizia riguarda Kerem Bursin e Hande Ercel: cos’è successo.

Tornano a far parlare i due protagonisti della soap opera turca ‘Love is in the Air’. Infatti la notizia che riguarda Kerem Bursin e Hande Ercel ha mandato i telespettatori al settimo cielo: l’indiscrezione di gossip.

Un grandissimo ritorno di fiamma sta facendo impazzire le riviste di gossip. Stiamo parlando del riavvicinamento tra Kerem Bursin e Hande Ercel, i due attori turchi protagonisti della serie Love is in the air. I due infatti avrebbero deciso di dare un’altra chance al loro amore, che non solo ha fatto sognare la Turchia ma anche l’intera Italia e la Spagna, due paesi dove la soap che li vede protagonisti ha riscosso un grande successo. Stando a quanto si legge sulla stampa locale i due si sarebbero incontrati ad un evento pubblico a Istanbul, ritrovando il feeling perduto.

Questa è una vera e propria svolta per loro, visto che Kerem Bursin e Hande Ercel non si erano lasciati benevolmente lo scorso gennaio. Inoltre i giornali di cronaca rosa avevano parlato addirittura di infedeltà da parte dell’attore che interpreta il personaggio di Serkan Bolat. I due però adesso sembrerebbero aver superato le incomprensioni degli ultimi mesi. Stando ai presenti alla serata, Kerem e Hande avrebbero chiacchierato tutta la serata, con guardi complici e affiatati.

Love is in the Air, ritorno di fiamma tra Kerem Bursin e Hande Ercel: l’indizio social

Ad infiammare le voci di gossip ci sarebbe anche un indizio social da parte della stessa Hande Ercel. Infatti l’attrice avrebbe postato una storia con i suoi tre cagnolini aggiungendo l’emoticon di un fantasmino. Proprio questa emoji in passato era stata usata o per filmati riferiti al suo ex fidanzato, come i fan più fedeli ricorderanno sicuramente. Al momento i protagonisti di questo fatto di cronaca rosa non hanno né confermato, né smentito la notizia.

Qualche tempo fa i gossip insinuavano nuove love story sia per Hande Ercel sia per Kerem Bursin. Infatti Hande si sarebbe avvicinata ad un altro attore turco, Kaan Yıldırım, con il quale è stata paparazzata più volte la scorsa primavera. Mentre invece Kerem avrebbe avuto una liason amorosa con una cantante peruviana ma spagnola d’adozione di nome Stephanie Cayo. I due quindi sembravano pronti a rifarsi una vita, ma per la gioia dei fan di Love is in the Air adesso sembrerebbe esserci un ritorno di fiamma.