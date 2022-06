Anticipazioni Una Vita, sorprendente ritorno ad Acacias: Ramon non è pronto

Nelle prossime puntate di Una Vita, i telespettatori assisteranno al ritorno ad Acacias di un amato personaggio: tutte le anticipazioni

I telespettatori della soap opera spagnola stanno per assistere ad un grande ritorno in città da parte di un personaggio che non è particolarmente amato da Ramon. La trama sta per subire una svolta epocale.

Nelle prossime puntate di Una Vita, i telespettatori assisteranno ad un gran ritorno in scena che sconvolgerà gli equilibri ad Acacias. Com’è noto, nella trama c’è stato un lungo salto temporale, sono passati ben 5 anni dall’esplosione che ha immobilizzato e cambiato per sempre il destino dei personaggi della soap opera spagnola che hanno visto la morte di ben tre cittadini.

A subire più danni sono Lolita e Ramon che hanno perso il caro nipote, il loro comportamento cambia radicalmente, quella persona disponibile e sempre pronta ad aiutare il prossimo che è sempre stato il Palacios, adesso è un uomo perennemente scorbutico. Ad aggravare tutto c’è il ritorno ad Acacias di un personaggio che toccherà particolarmente il cuore dei due anziani.

Anticipazioni Una Vita, Moncho torna ad Acacias: Ramon reagisce male

Il piccolo Moncho torna ad Acacias per passare del tempo con sua mamma, i telespettatori assisteranno anche alla sua crescita perché anche per lui sono passati 5 anni e da che era un neonato troveranno un bellissimo bambino felice di poter rivedere sua madre. Lolita ha dato la possibilità a Moncho di vivere lontano dei traumi di Acacias, a Cabrahigo, il suo paese d’origine in cui gli ha trovato un piccolo rifugio di modo che il piccolo potesse crearsi autonomamente una sua vita senza subire le conseguenze dell’esplosione che ha sconvolto la città. Lolita, invece, ha disobbedito alla promessa che aveva fatto ad Antonito, quella di non lasciare mai solo il bambino, perché decide di restare ad Acacias e star accanto a Ramon.

Intanto che Lolita si prepara per vedere Moncho, Ramon non è dell’umore e continua ad essere scorbutico, non riesce ad avere un rapporto col bambino che gli ricorda il suo compianto figlio, Antonito. L’arrivo in città di Moncho sconvolgerà ancora una volta gli equilibri della città.