Anticipazioni Un Posto al Sole, Diego scopre tutto: Raffaele è sotto scacco

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole i fan saranno ancora col fiato sospeso per quel che riguarda Raffaele, ma non solo: tutte le anticipazioni

Il caso che vede coinvolto Raffaele non riguarda più soltanto lui e basta perché anche la famiglia è in pericolo. Nelle prossime puntate della soap opera partenopea i telespettatori saranno particolarmente in apprensione.

A Palazzo Palladini c’è sempre movimento ed alcuni eventi sono più preoccupanti di altri. Attualmente, il portiere Raffaele sta vivendo degli attimi molto pericolosi per lui e per la sua famiglia visto e considerato che sta avendo a che fare con un esponente della camorra che chiede vendetta perché il genero, magistrato Eugenio Nicotera, sposato con Viola, ha fatto arrestare una parte del clan.

La preoccupazione di Raffaele è palpabile eppure nessuno sa cosa sta vivendo, tranne Elvira, l’insegnante del corso di sommelier con cui il portiere ha avuto un flirt. Tuttavia, suo figlio Diego è sul punto di scoprire tutto a sua insaputa e le cose diventano molto più serie e preoccupanti.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Diego finisce in pericolo per colpa di Raffaele

Diego è stato fin qui defilato dalla trama di Un Posto al Sole, il suo ultimo momento clou è stato quando ha scoperto che Mattia è stato colui ad aver aggredito Susanna fino al coma. Successivamente, il figlio di Raffaele è stato visto soltanto nelle vicende che riguardano il Caffè Vulcano senza niente di particolarmente impegnativo. Tuttavia, purtroppo Diego tornerà centrale quando Lello Valsano darà un duro avvertimento a Raffaele che coinvolgerà proprio suo figlio che sarà vittima di un incidente. Immediatamente il primogenito del portiere verrà portato all’ospedale San Filippo dove, ad attenderlo, ci sarà Ornella.

Diego non sembra essere in pericolo di vita, ma l’incidente avuto potrebbe essere il giro di boa per stanare il segreto che Raffaele sta delicatamente custodendo per non mettere in pericolo la famiglia, ma ancor più per scoprire che il portiere ha un rapporto molto particolare con Elvira. Ad ogni modo, il portiere di Palazzo Palladini è troppo intimorito adesso e potrebbe cedere presto alle minacce di Lello Valsano.