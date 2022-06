Alfonso Signorini, la rivelazione stupisce tutti: “Ho il terrore”

La grande paura di Alfonso Signorini, noto personaggio televisivo italiano, che sorprende tutti i suoi fan con queste dichiarazioni improvvise

Periodo di lavoro in prospettiva futura per Alfonso Signorini. Il noto personaggio e conduttore televisivo sta già preparando la nuova edizione del Grande Fratello Vip, la settima stagione che lo vedrà ancora protagonista come padrone di casa.

Signorini è personaggio che fa sempre parlare di sé. Non solo per le attività mondane o per il gossip, ma anche per il suo essere uomo di cultura e di grande esperienza. Ma non mancano le rivelazioni ironiche ed assurde sulla sua vita personale e privata.

Nella recente intervista al settimanale Chi, di cui è anche direttore redazionale, Alfonso Signorini ha parlato di una sua particolare paura estiva. Una questione personale di cui non ha avuto timore di discutere pubblicamente, che porta con sé anche ricordi del passato.

Alfonso Signorini e le vacanze a giugno: esperienza da dimenticare

La vera paura di Alfonso Signorini è quella di fare le vacanze estive, e dunque prendere le ferie, nel mese di giugno. Cosa del tutto innocua a livello teorico, ma i racconti del giornalista sono assolutamente esplicativi.

Le recenti dichiarazioni di Signorini racchiudono un coacervo di situazioni paradossali e anche spiritose, che dimostrano l’idiosincrasia dell’uomo per le ferie di giugno:

“ho il terrore di fare le vacanze a giugno. in passato mi è successo di tutto: ricordo le gite con l’oratorio ad orari impossibili, la vacanza in abruzzo con mia nonna che flirtava in albergo. oppure sull’Isola di Mustique, mi ritrovai da solo in albergo e contavo le ore per potermene andare. oggi sono meno sfigato in vacanza, ma certe sfortune non ti abbandonano mai”

Giugno però molto probabilmente sarà il periodo di ferie anche quest’anno per Signorini, visto che subito dopo dovrà mettersi a lavoro per il GF Vip 7. A breve dovrà essere deciso in tutto e per tutto il cast del reality di Canale 5, che prenderà il esattamente il prossimo 19 settembre.

Le ultimissime indiscrezioni hanno già svelato la presenza di alcuni concorrenti del GF: Gigliola Cinguetti, Antonella Fiordelisi, Patrizia Groppelli, Antonino Spinalbese e Federico Fashion Style. Per gli altri nomi ci sarà da attendere ancora diverse settimane.