Addio a un volto storico di Ballando con le Stelle: Milly Carlucci stenta a crederci

In queste ore è arrivato l’addio di uno storico ballerino di Ballando con le Stelle. La colpa sarebbe dell’arrivo di un collega: la rivelazione.

Un altro volto storico ha abbandonato Ballando Con Le Stelle. Il ballerino ha voluto spiegare i motivi dell’addio che sarebbero da collegare all’arrivo di un suo collega: andiamo a vedere le sue parole nel corso dell’ultima intervista.

Un nuovo addio sta per colpire Ballando con le Stelle. Stiamo parlando di Samuel Peron, storico ballerino della trasmissione di Milly Carlucci. A rivelare la clamorosa notizia ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv. Infatti secondo la rivista di Cairo Editore pare che a settembre non ritroveremo più il ballerino di Marostica nel cast dello show di Rai 1. Sono diversi i motivi che avrebbero portato Peron a prendere questa decisione, che appunto segnerebbe una svolta nella sua carriera televisiva.

Secondo il magazine, Peron sarebbe pronto a voltare pagina nella speranza di affermarsi come conduttore. Negli ultimi anni il protagonista di Ballando con le Stelle si è messo alla prova sul piccolo schermo in questa direzione. Infatti ricordiamo il suo ruolo come inviato di Vira Carbone, poi quello da opinionista fisso a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Oggi invece è riuscito ad entrare a Weekly, ossia il nuovo programma della Rai che va in onda nel fine settimana. Qui il ballerino sarà uno degli inviati di Carolina Rey e Fabio Gallo.

Ballando con le Stelle, c’è l’addio di Samuel Peron: la nuova esperienza del ballerino

Samuel Peron quindi sarà impegnato in Weekly, il nuovo programma del fine di settimana di Rai 1. Proprio a causa di questo impegno il ballerino è stato costretto a rinunciare a Ballando on the road, il consueto appuntamento estivo durante il quale Milly Carlucci. All’interno della trasmissione Milly Carlucci, accompagnata da alcuni ballerini, è alla ricerca di nuovi talenti da lanciare nella sua trasmissione cult. Inoltre a pesare sull’ultima decisione di Peron ci sarebbe anche l’età, visto che è alla soglia dei 40 anni.

Infatti a questa età il fisico ne risente e gran parte dei ballerini inizia ad intraprendere un’altra strada professionale. A creare ulteriori frizioni tra Samuel e la trasmissione ci sarebbe anche l’arrivo di Vito Coppola. In coppia con Arisa il coreografo di Eboli ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori e della padrona di casa, complice la liaison amorosa con la cantante. Vito infatti è diventato il nuovo pupillo di Milly Carlucci grazie alla sua liason amorosa, situazione che proprio non è andata giù a Samuel che adesso si dedicherà ad una nuova avventura.