Un Posto al Sole, l’imprevisto stravolge tutto: i fan ancora una volta devono arrendersi. La soap non andrà in ferie ma ora si ferma

Per molti italiani da 26 anni è diventato un classico nel Preserale e non è un caso se Un Posto al Sole non conosce crisi e continua ad essere un punto fermo nella programmazione di Rai 3. Ma questa settimana non sarà così e i fan tremano.

Succederà giovedì 9 giugno perché per una sera Rai 3 sarà costretta a cambiare programmazione. Normalmente, calcio a parte, la rete generalista dello sport è Rai 2. Ma in occasione del Golden Gala – Pietro Mennea di Roma, appuntamento di atletica più atteso dell’anno in Italia, tutto si sposta su Rai 3.

Il collegamento comincerà attorno alle 20 e così tutta la programmazione della rete sarà stravolta. A farne le spese, anche Un Posto al Sole che sarà costretto a saltare la puntata inizialmente prevista per quella sera. Ma i fan non devono tremare, perché tornerà puntuale venerdì 10 giugno riprendendo da dove aveva interrotto.

Un Posto al Sole, l’imprevisto stravolge tutto: una settimana complicata soprattutto per Raffaele

La stagione di Un Posto al Sole su Rai 3 si sta avvicinando ad un traguardo importante, quello delle 6.000 puntate per la soap. Dopo quella di venerdì prossimo ne mancheranno soltanto trentasette per fare cifra tonda. E i programmi della produzione sono quelli di continuare ad andare avanti accontentando lo zoccolo duro dei fan.

Intanto però tremano per il destino di Raffaele che ancora una volta è finito nel mirino dei clan camorristici. Lo storico portiere di Palazzo Palladini (interpretato da Patrizio Rispo fin dalla prima puntata) è nei guai ma non vuole coinvolgere la famiglia e quindi sarà costretto a mentire.

Ma a tenere banco è anche la crisi sentimentale di Jimmy (Gennaro De Simone) che non sa più se dare retta a Serena (Miriam Candurro) oppure a Micaela (Gina Amarante). E nella puntata di venerdì prossimo, quella che chiuderà la settimana, Raffaele prenderà una decisione che può cambiare tutto. Si sfogherà con Elvira (Giusi Cataldo), raccontandole la verità su quello che gli sta accadendo. La donna saprà dargli i giusti consigli oppure, anche se involontariamente, lo metterà ancora più nei guai? Ancora un po’ di pazienza e lo scopriremo.