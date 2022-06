Quanto guadagna Stefano De Martino? Trapela il suo cachet, fan spiazzati

Quanto guadagna Stefano De Martino? Ci sono alcune indiscrezioni che riferiscono con una certa precisione quanto chieda l’ex ballerino di Amici. Ecco tutti i dettagli.

L’ex ballerino di Amici, Stefano De Martino, ha messo da parte negli anni una considerevole fortuna. Secondo diversi siti che stimano il patrimonio dei vip, il conduttore di Bar Stella avrebbe un patrimonio stimato in circa un milione di euro. La sua fidanzata Belen Rodriguez, che ha anche lanciato due brand di abbigliamento, avrebbe circa 9 milioni.

Stefano De Martino oggi lavora tramite l’agenzia ITC2000, ed è impegnato nella promozione del film che lo vedrà fra i protagonisti, Il giorno più bello. Per questo tipo di collaborazioni e la conduzione di programmi c’è una contrattazione diretta con la sua agenzia, e quindi è molto difficile indicare quanto abbia guadagnato.

Stefano De Martino, ecco quanto guadagna

Come riporta il quotidiano Il Mattino, giovedì 9 giugno Stefano De Martino sarà dj al Relish Summer Party – Something to talk about di uno dei locali più rinomati di Varcaturo, vicino Castelvorturno e Napoli, il Rama Beach Cafe. Insieme a lui ci saranno tanti altri vip, fra cui due ex concorrenti del GF Vip 6: Raffaella Fico e Delia Duran.

Fra gli altri volti noti del mondo dello spettacolo che dovrebbero essere presenti al Rama Beach Cafe ci sono anche Drusilla Gucci, le TikToker Michela Mazzoleni e Giulia Mannucci, l’attrice e cantante Anna Capasso. Proprio a ridosso di questo evento musicale e tipicamente estivo, è trapelato quanto guadagna Stefano De Martino per questi eventi.

L’ex ballerino di Amici e gli altri: quando si guadagna in discoteca?

Il fidanzato di Belen guadagnerebbe circa quindicimila euro per un suo dj set. Si tratta davvero di tanti soldi se si pensa che, secondo quanto riferisce l’ISTAT, lo stipendio medio mensile netto di un italiano si aggira intorno ai 1.700 euro. Nel mondo dello spettacolo, però, i compensi sono molto diversi e c’è anche chi guadagna di più.

Fabrizio Corona aveva riferito di riuscire a guadagnare 1.500 euro per un’apparizione “aperitivo” di dieci minuti in discoteca. L’ex re dei paparazzi aveva spiegato di guadagnare non meno di venticinquemila euro a serata, arrivando anche ad incassare fino a quarantamila euro. Gianluca Vacchi guadagnerebbe anche cinquantamila euro a serata.

Ecco il trailer del film Il giorno più bello, che vedrà fra i protagonisti anche Stefano De Martino: