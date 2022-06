“Me l’hanno portata via”, Soraia di Uomini e Donne nel panico: il racconto – VIDEO

Appena uscita dall’esperienza di Uomini e Donne, Soraia Ceruti ha raccontato di una disavventura che le è capitata nelle scorse ore

Dopo essere uscita vincitrice dal dating show al fianco di Luca Salatino, l’ormai ex corteggiatrice è tornata a casa dove ha dovuto fronteggiare un piccolo problema che le è stato da fastidioso intoppo.

Sono passati pochissimi giorni da quando Luca Salatino e Soraia Ceruti hanno continuato la loro storia al di là delle telecamere di Canale 5 ed i primi rumor su di loro non sono stati felicissimi. A seguito della scelta, infatti, in molti si sono accorti che i due ancora non si erano fatti vedere insieme e la voce di una possibile rottura ancor prima che la storia potesse decollare era troppo insistente.

Alla fine la coppia è uscita allo scoperto con un video ironico in cui si sono stampati un gran bel bacio a discapito di chi pensava che tra loro fosse finita. Successivamente, soltanto pochi giorni fa, la coppia si è dovuta separare ed ognuno a casa propria con Soraia che ha immortalato il momento e scatenato qualche critica per aver ripreso un momento “intimo”.

Soraia di Uomini e Donne racconta del piccolo intoppo nel panico

Arrivata a Como, Soraia Ceruti ha raccontato di aver avuto qualche problema con la sua auto: “Dovrò tornare a casa, sentire il meccanico capire cos’ha la mia macchina. Cos’è successo non lo so, si è fermata me l’hanno portata via con il carroattrezzi”. L’auto dell’ex corteggiatrice ha avuto un guasto ed è stata costretta ad un fastidioso stop che, più che altro, le ha portato qualche intoppo nella sua quotidianità. Per fortuna Soraia non l’ha presa male, ma con filosofia ed sta aspettando di capire qual è il problema per poter rimettersi in moto.

Tuttavia, una piccola cosa continua a recriminarla: alla corteggiatrice era sfuggita l’assicurazione che prevede anche assistenza stradale compresa nel prezzo, quando ha pagato per il carroattrezzi. Soraia, infatti, ha ricordato: “Ho fatto una cavolata: avevo l’assistenza stradale inclusa nell’assicurazione ma ho chiamato un’altra compagnia. Sono un genio lo so”. Questa mattina la situazione non è migliorata perché con la pioggia ha lamentato di dover fare così tante cose, ma senza avere l’auto sarà impossibile.