L’Unione europea ha raggiunto l’accordo politico sulla direttiva per il salario minimo. Lo ha annunciato su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen. Nelle prossime ore verrà approvato in via definitiva dal Parlamento e dal Consiglio Ue, ma non è previsto l’obbligo di introdurlo in tutti i Paesi Ue.

Nicolas Schmit, commissario Ue al Lavoro ha affermato: “In Italia è in corso un dibattito molto forte e ampio su come rafforzare un sistema di contraffazione collettiva ed eventualmente introdurre un salario minimo. Non imporremo un salario minimo politicamente, non è questo il problema. E penso che questo strumento sia un contributo a questo dibattito”.

In the Political Guidelines, we promised a law to ensure fair minimum wages in the EU.

With today’s political agreement about our proposal on adequate minimum wages, we deliver.

The new rules will protect the dignity of work and make sure that work pays. pic.twitter.com/vx1kRDfIYL

